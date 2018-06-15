觸動號誌 讓小綠人多跑15秒

北市試辦觸動式綠燈秒數延長號誌受到好評，年底前將擴大設置。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

年長者步行速度緩慢，行經路口容易發生事故，北市府去年在聯醫陽明院區周邊的雨聲街路口，試辦「行人觸動延長秒數號誌」，只要按一下鈕，綠燈就可延長15秒，試辦數月以來成效良好，每天平均使用10多次，顯見確有需求，北市交工處後續將鎖定醫院、公園周邊進行評估，預計年底前擴大試辦。

每天使用達10幾次

雨聲街路口鄰近陽明院區急診室，原本已設有行人專用時相，但每次綠燈只有30秒，對長者、行動不便者仍不夠。交工處去年增設觸動延長秒數號誌，每天清晨5時到深夜10時間，路人只要按下按鈕，就可讓綠燈延長15秒，方便民眾通行。

交工處規畫科長黃皇嘉表示，控制器設置後，行人可在亮綠燈時按鈕，即時增加綠燈秒數，但若綠燈時間只剩12秒內，則會到下次綠燈再延長。試辦幾個月下來，運作績效很不錯，每天使用達10幾次，代表長者較多的路口確實有需求，今年底前會擴大辦理。

醫院公園周邊增設

黃皇嘉強調，往後主要會鎖定醫院、公園周邊評估，設置時以不影響原有交通環境為原則，像是主幹道車流量大、號誌有連鎖性或增加秒數容易造成車流混亂，比較不適合做，後續將評估決定幾處試辦地點。至於設置成本，每處約15到20萬元，經費不算太高，擴大辦理沒問題。

除了延長綠燈號誌秒數，交通局發現，去年長者發生交通事故受傷人數較前年增加，肇因主要是未依規定行走行人設施，以及未依標誌、號誌穿越道路。為減少事故發生率，交通局陸續針對年長者較多、人車交織嚴重路口檢討，今年5月底前已設置210處路口行人專用時相，未來會持續增設。

(中國時報)

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