朱立倫謝警眷 表揚模範警察

2018年06月15日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

6月15日警察節，市長朱立倫14日頒獎表揚4名模範警察、10名警察獎章代表及2名刑事鑑定楷模。朱立倫表示，警察工作包羅萬象，感謝所有警察眷屬願意支持，讓警察全心投入工作，為市民福祉奉獻心力。

為民服務 包羅萬象

朱立倫14日主持第40屆警察節慶祝大會並表揚優秀警察，他致詞時提到，所有警察對治安、交通及為民服務工作的付出，讓新北市的治安滿意度獲媒體評鑑為進步最多的縣市，同時也感謝議會全力支持警察廳舍改建、裝備改進，改善警察待遇發放繁重加給，用實質肯定來感謝基層警察24小時全年無休的奉獻。

朱立倫表示，警察就像人民的管家婆，小至家務事、交通違規事件，大至各種重大刑事治安案件，為民服務的工作更是包羅萬象，幾乎所有民眾的事就是警察的事，尤其近日汛期即將到來，警察同仁更是不眠不休，投入防災救災不落人後。

24小時奉獻 全年無休

他強調，新北市推動科技防衛城和快打部隊的成效有目共睹，民調評鑑為治安滿意度進步最多的縣市；為了改善待遇和環境，目前已完成15座廳舍改建工程，其餘廳舍修建工作持續進行中，警用車輛和裝備器材積極更新改進，讓同仁有更加舒適安全的環境。

警察局表示，市長共表揚4名模範警察、10名警察獎章代表及2名刑事鑑定楷模，另外，警察局長胡木源頒發26名績優警勤區員警獎牌，新北市警察之友會頒獎表揚65位績優員警；會中安排藝文表演，共度不一樣的警察節。

(中國時報)