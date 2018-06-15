柯P有怨「跟吳同框就是扣分」

2018年06月15日 04:10 中國時報 張潼 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北農爭議延燒，從年初休市致菜價崩跌、總經理吳音寧買殘菜送家鄉引發質疑，到最近市府查帳惹議。台北市長柯文哲14日搭公車上班時忍不住抱怨，「這不是藍綠惡鬥、是什麼東西？」甚至說出「跟吳同框就是扣分，用一個吳音寧把柯文哲搞垮」。

柯文哲昨天有感而發說，從兩黨反應可看出北農爭議是政治攻防，但如果不是有無黨籍的柯文哲在中間，就不會看起來很明顯。例如民進黨想換掉前北農總經理韓國瑜，在這樣對抗狀態下，他想扮演和事佬，希望讓事情往前走、公司可以運作就好，但有時候「殺起來，不管公司會不會活」，這讓他很無奈，外界看來也覺得柯文哲怎麼綁手綁腳、很無助。

柯文哲說，將韓國瑜、吳音寧最近都被北檢傳喚的狀況擺一起看，「這不是藍綠惡鬥，是什麼東西？」他更直言，當時外界說因為休市導致菜價跌，事情真相是當時在初選，農委會把責任推給別人，是產銷失調的問題，休市不是問題。

他還表示，這是政治作戰技術，跟吳同框就是扣分，「用一個吳音寧把柯文哲搞垮，就是戰術！」另外像是市場7大公會挺吳音寧，「綠集結，藍一定打，膝蓋想也知道，執政黨還是有行政力量，不必要（這樣做），會把國家搞垮掉。」

北農預計19日舉辦臨時董事會，常務董事邱進福昨率7大公會出面力挺吳音寧。邱進福說，今年春節後休市日早在去年5月就決定，吳音寧6月21日才上任總經理，明顯是遭抹黑；至於殘貨處理，歷任總經理都是直接報廢，光是補助農民及運送焚化爐成本1斤就要4元，吳用業務推廣費1斤2.1元購買送菜給社福團體，做公益還幫北農省錢。

邱進福說，生意人很單純，不懂政治，市府在北農股份僅20％，還讓吳頻頻到議會質詢被抹黑，甚至派人查帳，相當不合理，他強調，董事會上民股會全力支持吳音寧，力挺吳留任。

(中國時報)