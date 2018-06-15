海綿城市 臺北市全國最先鋒

2018年06月15日 04:10 中國時報 （臺北市政府工務局廣告）

臺北市高度開發人口密集，在氣候變遷旱澇等極端事件挑戰頻傳下，為解決都市保水透水不足、洪氾風險增加問題，如果大樓或住家建物可多容留一些雨水，將大大減輕區域淹水的負擔。台北市政府94年率全國之先要求公部門開發面積超過800m2皆需設置保水措施，102年訂定「臺北市基地開發排入雨水下水道逕流量標準」，公私部門均需要求設置雨水流出抑制設施，近3年已核定超過500件，達10萬m3保水量，相當於增加44座標準游泳池的容量。水利署亦順應趨勢增修水利法將「逕流分擔出流管制」入法，並於107年5月經立院3讀通過。

臺北市政府在長期推動都市防洪安全基礎上，進一步推動「海綿城市」政策，以「提升防洪容受度」、「生態多樣水棲地」、「豐富魅力水遊憩」、「健全都市水循環」、「多元活絡水利用」、「穩定供水有效用水」六大目標提升市區水綠環境韌性，透過工程及管理相關策略達到目標，例如 (一)落實開發基地保水法規、共同分擔暴雨逕流、都市地下空間滯洪、土石流潛勢溪流整治、公私協力智慧防災。(二)辦理河濱生態熱點監測、都會區濕地保育、防洪工程轉化為親水生態園區、螢火蟲棲地營造、雁鴨保護區及水庫水域等生態探索與環境教育。(三)每年辦理「水岸嘉年華」、「河岸音樂季」、「城市馬拉松」、「河岸童樂會」、「市民眾親水體驗活動」等河岸活動及藍色公路主題導覽。

近年來，極端氣候及環境不斷的變遷，臺北市走在全國最先鋒，不僅提升防洪排水安全更兼具生物棲地及親水空間，打造臺北成為安全、永續、生態的海綿城市。

(中國時報)