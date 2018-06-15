大巨蛋都審 市府遠雄又槓上

2018年06月15日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

大巨蛋停工3年，台北市長柯文哲拍板成立協調委員會與遠雄溝通，都發局長林洲民14日接受電台專訪表示，全台對於建築技術規則一體適用，呼籲遠雄盡快遞件進入都審大會，市府會全程錄音錄影，不刁難、不放水。遠雄發言人楊舜欽回應，全國沒有建築技術規則在都審大會審議案例，既然雙方意見分歧應先釋疑，而不是強迫遠雄接受不合理要求。

建築規則納入 法源有爭議

都發局原定4月3日舉行都審大會，未料，遠雄認為都發局要求建築技術規則納入都審會無法源依據，也無前例可循不願配合，一度發函要求暫緩都審大會，都發局駁回要求按期舉行，眼看沒有共識，遠雄3月30日申請撤件。

林洲民強調 不會刻意刁難

外界關注大巨蛋問題如何解決？林洲民昨受訪說，2011年發照通過都審只有大巨蛋本身，2015年北市府發現遠雄未按圖施做勒令停工，且大巨蛋違反建築技術規則第97條、127條，演唱會觀眾席不得低於地面7公尺，未來恐不能辦演唱會，須重回台灣建築中心審議，但遠雄在法規上與市府有不同看法。

林洲民強調，建築技術規則不是都發局發明，他呼籲遠雄遵守法令，不要一再挑戰全國都發局及建管處，希望盡快重新遞件都審大會，審議過程全程錄音、錄影，市府不會刻意刁難，一切按照法規處理。

面對都發局態度強硬，楊舜欽回嗆，都審不是討論法規地方，針對建築技術規則，全國也沒任何一個都發局要求須納入都審大會或都審會審議的案例，北市都發局的要求反倒成為特例。

楊舜欽說，遠雄還是會重新送件都審大會，但遞件前應先把相關法規疑慮釐清，而不是在都審會討論建築技術規則。

(中國時報)