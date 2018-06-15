垃圾焚化廠煙囪 素顏護飛安

樹林垃圾化廠紅白相間的風向袋塗裝煙囪，在細雨中仍相當醒目。（陳俊雄攝）

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中國時報
／新北報導

北市木柵垃圾焚化廠告別了使用24年的長頸鹿彩繪後，喜迎台灣藍鵲新造型，反觀新北市的新店、樹林、八里三座垃圾焚化廠卻還是老派的風向袋塗裝。對此，僅新店廠表示，可能透過彩繪緩和煙囪印象；樹林、林口則另有考量，不會推動煙囪彩繪。

樹林廠位於航道內

樹林焚化廠表示，該廠雖曾在2002年前以動物圖案彩繪煙囪，但因廠區位在民航機航道上的航空警示區，依民用航空法規定必須以醒目的紅白相間風向袋樣式塗裝，不可恣意彩繪，廠方基於飛安因素，並不考慮彩繪煙囪。

由貝聿銘建築事務所設計的八里垃圾焚化廠，2001年營運之初，該廠的四角形煙囪一度被周邊居民認為「帶煞」，還被認定是造成當地40多位民眾無故死亡的元凶，居民一度揚言要求環保局「打掉重建」。

八里廠已融入地方

時至今日八里焚化廠與地方緊密融合，也已成為當地的地標，廠長白添富指出，八里廠的煙囪造型深具特色，又是貝聿銘建築師事務所整體規畫的設計，彩繪似乎並不適當。

新店垃圾焚化廠長鄭傑文則表示，新店廠不在航道範圍內，理論上也可彩繪煙囪，他認為可以參考地方意見，選擇出代表在地的圖案彩繪，也可以緩和煙囪的印象。

新店廠5年後再說

鄭傑文說，新店廠去年才重新粉刷煙囪，依規定要過5年才要重新粉刷，或許可以在下次粉刷前，可以將彩繪納入選項。

(中國時報)

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