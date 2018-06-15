劉曉玫控對手賄選 藍支持者抗議

花蓮縣長參選人劉曉玫指控縣長夫婦送米涉及賄選，引起議員參選人沈君茹、俞慧君與弱勢民眾不滿，14日前往劉的服務處抗議。（范振和攝）

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中國時報
范振和、／花蓮報導

民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫，指控縣府端午節發放給弱勢民眾的白米上，印有縣長傅崐萁與夫人徐榛蔚照片違反《選罷法》，引發藍營支持者不滿，14日上午與弱勢民眾前往劉的服務處嗆聲，為全縣1萬5000戶弱勢家庭叫屈，最後在警方舉牌警告下和平離場。

「劉曉玫妳給我出來！」議員參選人俞慧君數度隔街叫陣，她為弱勢家庭感到不平，三節關懷弱勢發放預算都經議會通過，多年來在全縣13鄉鎮市舉辦過350場次，但劉曉玫為達個人政治目的消費弱勢家庭，真的很可惡，氣得要劉出來說清楚。

另名議員參選人沈君茹則代為轉達弱勢族群心聲，署名「小玲」的民眾陳情說，工人爸爸每個月沒有幾天粗工可做，憂心沒有米，難道蔡總統會送米接濟嗎？

此外，劉曉玫13日告發傅崐萁涉嫌違反選罷法、圖利，花蓮地檢署立即分案調查，辦案效率神速，地方譁然，藍營民代猛酸「尚書大人真機靈！」發了9年白米沒人發現賄選，才對外指控馬上就調查。

花檢檢察長黃和村澄清，劉曉玫有向高等法院檢察署正式提出告發，不過她告發的機關不對，正常程序還要過1、2天高檢署才會將案件發交至花檢署，既然「早晚會分案」，花檢署「只是早一步」，還沒有等到高檢署發交下來，就先行分案調查，他強調，檢方分案調查要有憑有據，「不是想辦誰就辦誰！」

劉曉玫說，議員通過預算本意就是照顧弱勢家庭，民眾不用擔心三節停止發放，不過全花蓮縣才12萬餘戶，三節招標的物資米卻多達10萬包，花蓮若有那麼多弱勢家庭，傅縣長如何還能成為5星級縣長。

(中國時報)

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