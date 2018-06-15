文大宿舍案 邱敬斌否認關說

被質疑關說侯友宜文化大學宿舍一案，新北市副祕書長邱敬斌14日出面澄清，當天純粹聊時事、絕無關說。（葉德正攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

國民黨新北市長參選人侯友宜出租土地給文化大學當宿舍惹議，爆出新北市副祕書長邱敬斌赴北市府關說喬案。台北市都發局建管科長林玄理14日坦言，文大案土管屬於他的業務，當天確實被請到現場與邱說明、交換意見；邱敬斌澄清，12日前往北市都發局祝賀老同事升官，閒聊提到文大宿舍，否認關說。

侯友宜妻子名下土地租給文化大學做宿舍，用途有違反土地使用分區疑慮，柯文哲下令徹查，卻爆出邱敬斌赴北市都發局找副局長張剛維喬案。台北市議員王威中、王閔生昨開記者會，找來總工程師陳建華、科長林玄理還原真相。

林玄理表示，當天陳建華打電話請他到辦公室，因為邱敬斌要來，土管又屬他的業務，希望他能到場說明、交換意見。陳建華則強調，因為跟邱是老同事，對方才來市府拜訪，至於張剛維為何在場，他不清楚。

王威中痛批，文大案是侯友宜個人財產問題，不屬於新北市政，為何新北官員要來北市府討論此事、交換意見？

邱敬斌澄清，12日去北市開會順道前往北市都發局祝賀老同事升官，閒聊時有提到文大宿舍等時事問題，質疑「為什麼以前可以，現在不可以？」

台北市府事後做其他論述，他無權干涉，但當天根本純聊天，沒有任何關說，這要請台北市政府的人說明，到底是誰說他關說？

邱敬斌強調，從事公職生涯26年，在都市計畫界、雙北市，他都一直要求同仁依法行政，他的所作所為可受公評。

侯友宜14日表示，很遺憾每到選舉年，就有扭曲事實的事發生，針對他妻子的家族將房屋租給文化大學一事。他樂見台北市都發局介入釐清了解，也希望都發局能在最快時間內表示主管機關立場，相信事實越辯越明。他不怕檢驗、做事坦蕩蕩。

(中國時報)

推動市場改建 北市持續溝通 小小發爾麵夏令營 體驗消防辛勞

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。