文大宿舍案 邱敬斌否認關說

2018年06月15日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 葉德正 、 曾百村 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨新北市長參選人侯友宜出租土地給文化大學當宿舍惹議，爆出新北市副祕書長邱敬斌赴北市府關說喬案。台北市都發局建管科長林玄理14日坦言，文大案土管屬於他的業務，當天確實被請到現場與邱說明、交換意見；邱敬斌澄清，12日前往北市都發局祝賀老同事升官，閒聊提到文大宿舍，否認關說。

侯友宜妻子名下土地租給文化大學做宿舍，用途有違反土地使用分區疑慮，柯文哲下令徹查，卻爆出邱敬斌赴北市都發局找副局長張剛維喬案。台北市議員王威中、王閔生昨開記者會，找來總工程師陳建華、科長林玄理還原真相。

林玄理表示，當天陳建華打電話請他到辦公室，因為邱敬斌要來，土管又屬他的業務，希望他能到場說明、交換意見。陳建華則強調，因為跟邱是老同事，對方才來市府拜訪，至於張剛維為何在場，他不清楚。

王威中痛批，文大案是侯友宜個人財產問題，不屬於新北市政，為何新北官員要來北市府討論此事、交換意見？

邱敬斌澄清，12日去北市開會順道前往北市都發局祝賀老同事升官，閒聊時有提到文大宿舍等時事問題，質疑「為什麼以前可以，現在不可以？」

台北市府事後做其他論述，他無權干涉，但當天根本純聊天，沒有任何關說，這要請台北市政府的人說明，到底是誰說他關說？

邱敬斌強調，從事公職生涯26年，在都市計畫界、雙北市，他都一直要求同仁依法行政，他的所作所為可受公評。

侯友宜14日表示，很遺憾每到選舉年，就有扭曲事實的事發生，針對他妻子的家族將房屋租給文化大學一事。他樂見台北市都發局介入釐清了解，也希望都發局能在最快時間內表示主管機關立場，相信事實越辯越明。他不怕檢驗、做事坦蕩蕩。

(中國時報)