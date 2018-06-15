甜度9.2 新店綠竹筍農封王

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中國時報
吳岳修／新北報導

又到綠竹筍盛產季節，新北市府14日舉辦筍王爭霸賽，邀請全市70位優良筍農拿出最鮮、甜、嫩的竹筍參賽，經過激烈評審，最後由新店筍農陳能恭以滿分奪下筍王寶座，甜度高達9.2，吃起來跟蓮霧一樣甜，創下新北市今年甜度最高的綠竹筍紀錄。

評審顏勝雄說，在14日筍王爭霸賽之前，三峽筍農種出來的綠竹筍甜度達8.9，已是今年最高紀錄，這次冠軍筍甜度高達9.2，再度打破新紀錄，足證今年竹筍品質很棒。這次有兩位筍農拿到最高同分，再依外觀、色澤、柔嫩及甜度比序排名，最後由新店筍農陳能恭拿下筍王總冠軍，美筍王為新店筍農張慶隆，甜筍王為五股筍農陳許春綢。

農業局林務科長黃嘉文說，綠竹筍品質好壞可從外在色澤及內在甜嫩來看，外觀要「白、彎、矮、肥」，底部矮胖肥大色白，外形略彎似牛角，筍殼光滑帶金黃色，不能「出青」及病蟲害，才是品質最好的「上筍」；內在要嫩、甜，評審利用「硬度計」及「糖度計」測量柔嫩度及甜度，數據會說話，騙不了人。

黃嘉文說，所謂雨後春筍，指的是下過雨後，雨水充足會刺激竹筍產量，但今年春夏雨少，竹筍沒有吸收太多水份，反而讓糖分留在筍內，才會讓竹筍的甜度一再破紀錄。

黃嘉文推薦，八里及五股農會等2個綠竹筍晨間直銷中心已經開市，三峽五寮商圈大街正午時間有綠竹筍交易市集，其他產區農會也輔導筍農自產自銷，提供民眾當季最新鮮、最優質的綠竹筍。

(中國時報)

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