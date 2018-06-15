2018年06月15日 04:10 中國時報 趙春山

「川金會」圓滿落幕，各方評論紛沓而來，真所謂「外行看熱鬧，內行看門道」。要檢驗這次峰會的結果，恐怕只有「欲知後事如何，且待下回分解」了。

目前確知，「川金會」的重大意義，就是美朝兩位領導人的見面。雙方顯然有備而來，也讓對方留下了未來談判的迴旋空間。川、金2人能夠見面，主要是彼此都有追求和平的共識。北韓領導人金正恩需要和平的環境來進行經濟建設，因為長期的對內專制統治，和對外受到國際經濟制裁，已使北韓處於一窮二白的困境。美國總統川普也希望和平，這不僅基於美國本身的利益，也是地區內盟國的共同安全需求，大家似乎都擔心，如讓金正恩處在窮途末路之下，他會不按牌理出牌。

朝鮮半島的和平絕非一蹴可幾，如果認為一場高峰會議就可讓北韓「棄核從良」，可能期望過高；同樣的道理，川普也不會因為對方的口頭承諾，就放棄手中的「棍棒和胡蘿蔔」。因此，雙方會後發表的共同聲明，才會出現欲言又止的模糊文字。

這次川金會的舉行，突出了「美朝對談、中美博弈」的特質。朝核問題是會中端出的牛肉，但能夠燒出一盤佳餚，恐非只靠川、金2人的廚藝；會場外的中國，還是有能力添加必要的佐料。北京不會只是關心朝鮮半島的無核化而已；對中國大陸國家主席習近平而言，更重要的是美中雙方在地區的權力消長。事實證明，在川金會的幕前幕後，北京都不是一個觀棋不語的旁觀者。

據聞台灣有人認為，只要朝鮮半島局勢穩定下來後，美國就會更有餘力管控地區內的其他安全議題，其中包括南海以及台海問題。這樣的說法引起了對岸官方的冷嘲熱諷，把它形容為一個「神邏輯」。台灣過去曾因1894年的甲午戰爭和1950年的韓戰，而和朝鮮半島扯上關係，而以台灣目前所處的地緣政治環境，政府也有對川金會「嚴陣以待」的必要性。但台海形勢和朝鮮半島形勢不同，因此不能把兩者相提並論。

儘管如此，兩岸關係和兩韓關係目前都受外力不同程度的影響。在大陸眼中，兩岸關係是屬於內政問題，但又強調必須做好對美工作，才能使這個問題迎刃而解；而台灣自始至終都脫離不了美國的影響，甚至在制定大陸政策時，也必須考慮美國的因素。

川金會給我們的另一個啟示是，南韓總統文在寅雖然未受邀出席峰會，但卻在幕前幕後扮演著重要的穿針引線角色。雖然文在寅和金正恩因兩韓統一的共同期盼而「交心」，但在南韓內部，也曾出現「先統一、再和平」，或「先和平、再統一」的不同看法，目前看來，似乎是後者占了上風。

由於大陸拒絕與民進黨政府對話，兩岸目前正陷於「已讀不回」的狀態，如此使得美國得以介入兩岸事務，並處於「裁判兼球員」的有利地位。我認為，兩岸雙方如要打破僵局，就必須發揮「以大事小以仁，以小事大以智」的精神。台灣更應記取川金會的經驗，學習文在寅主動謀和的決心，以及金正恩展現的談判技巧。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)