可以減核，但不要跳崖式非核

2018年06月15日 04:10 中國時報 林祖嘉

上周，筆者接受某網路媒體專訪有關油價與穩健減核的相關議題。事後該媒體將訪問內容剪輯成約1分鐘的談話，放在網路上轉載。沒想到1周內竟有將近40萬人次觀看，大約有7000個讚，2700次的分享，600多個留言，顯然大家對於能源議題都非常的關心。其中很多留言提到幾個關鍵的議題，本人願意利用這個機會，把幾個關於「以核養綠、穩健減核」的重點再說清楚一點。

由於核能電廠可能帶來的龐大災害，這是大家都不願意看到的，因此林義雄堅持的「非核家園」理想，相信大多數的人都不會反對。問題是，我們要用什麼樣的方式來達到此一目標？更清楚地說，我們應該以很激烈的手段來立即完成非核家園，或是應該採用穩健非核的方式來達成？

從國家的角度來看，採用核電、火電或綠電，這是一個民生政策的選擇，也就是說應該客觀比較不同政策之間的成本效益分析，而不應該用完全不顧任何代價的意識形態來做決定。

以現在民進黨政府要在2025年斷崖式地達到非核家園的目標來看，台灣必須付出非常高的成本：首先，在經濟成本方面，未來預計要蓋800隻風機，興建成本約2兆元；為了吸引風機的投資，預計每度用5.8元去收購風電，未來20年將要支付1.3兆的購電費用。另外，已經興建完成的核四廠約3000億支出也都將成為台電的損失。

其次，在非經濟成本方面，為了彌補電力不足，政府須快速地以火力發電取代，導致了中部地區嚴重的空氣汙染；現在又要興建深澳電廠，勢必造成北部地區嚴重的空氣汙染，國人因此賠上健康與環境，這是非經濟成本。

第三，在預期供電不穩定的情況下，國內投資與外人投資一定會大量減少，這將會對台灣的經濟和產業造成重大的傷害，國家競爭力也必然大幅滑落，這是一項嚴重的機會成本。

事實上，最近出版的IMD國家競爭力調查報告中，台灣去年國家競爭力排名大幅下降，其中主要因素之一就是因為基礎建設不足，這當然與供電不穩定有關。另外，美國商會白皮書也強調，台灣應該有一個穩定可靠的供電；他們甚至指出，2025之後台灣仍然應該保留核電，以備不時之需。換句話說，美國商會對2025非核家園政策是持反對立場的。

由於台灣的能源99%都是依靠國外輸入，再加上自己是一個獨立的電網，在綠電配比無法迅速上升的情況下，穩健的政策就是一個重要的考量，這其實是在馬英九政府時代就在推動的政策。簡單地說，就是讓核三廠與核四廠都運轉，等到2025年核三廠屆齡不延役，核四廠大約到2050年屆齡不延役。因此，2050年台灣自然就達到非核家園的目標。

這樣一來，台灣大概可以有30年的時間來發展綠能。由於時間較多，就不需要採用現在的激烈手段，成本會少很多。重點是，在供電無虞的情況下，國內投資和外人投資不會受到影響，台灣的經濟才能長久地發展下去，也因此國家才有能力去發展更多的綠電，這就是以核養綠的概念。

在馬英九政府時代推動穩健減核政策時，民進黨一直認為台電在藏電，台灣即使沒有核能，供電也沒有問題。但是，過去兩年以來，民進黨政府採取讓核一廠及核二廠完全停機的急驟減核政策，結果立即造成備載容量不足、供電捉襟見肘的窘境，於是先是讓台中電廠火力全開，導致中部地區的嚴重空氣汙染，然後又要在北部興建深澳電廠，接著又發生去年8月15日的全台大停電，以及現在經常發生各地跳電的問題。在供電吃緊的情況下，核二廠2號機終於在前幾天啟動發電。這些事實都在在顯示急驟減核政策的不可行。

我們在此誠懇地呼籲政府，能源政策應該以民生為重，重新考量非核家園的目標與時程。（作者為國立政治大學經濟系教授）

(中國時報)