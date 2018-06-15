川金會後 美國尋求三重保證

2018年06月15日 04:10 中國時報 蔡東杰

一路走來曲折起伏的「川金會」，終於還是在6月12日於新加坡登場。就會議本身與短期內發展看來，可說是一場皆大歡喜、各取所需的盛會。從美國總統川普的角度看來，這場世紀大戲不啻提供了一個絕佳契機，修補他上任以來支持度低迷、剛剛結束不歡而散之G7峰會，還得面對國內期中選舉挑戰的「形象工程」。至於對北韓領導人金正恩來說，則拿到了推動開放政策最後也最重要的一張背書，由此或可正式啟動另一階段的國家發展歷程。

儘管如此，從川金會後只提供了短短4點含糊不清的共識文字看來，這僅僅是一個艱難的開端罷了。美國國務卿蓬佩奧便在會後隨即安排造訪南韓和中國，這意味著朝鮮半島問題已進入了下一階段。

從後續發展看來，雖然北京的影響舉足輕重，但美國將依舊是最關鍵的行為者與變數。從國家利益角度視之，未來美國需要的是「三重保證」：首先是保證美國繼續作為相關情勢的主導者，這亦是蓬佩奧隨即展開穿梭外交的主要象徵意義；其次是保證未來北韓能落實「無核化」目標，以便讓美國在川金會中的和平締造者身分效益極大化；最後，則是保證在朝鮮半島威脅下降後，不致影響美國領導東北亞安全同盟的正當性，這是為什麼蓬佩奧在川金會翌日馬上到訪南韓，同時邀日本外相河野一同出席的緣故。

從另一角度看來，在前述「三重保證」中，最重要的應是第三個，亦即如何化解盟邦疑慮，說服南韓與日本，美國不會對他們撒手不管，尤其是南韓，因為第二項保障關於北韓無核化部分，勢必涉及演習與駐軍等「交換條件」，如何讓南韓在既滿足國家安全需求（非核化），又衍生出新安全挑戰（美韓同盟調整）的矛盾中獲致平衡，蓬佩奧恐得花費不少唇舌。

進言之，即便雙方先在和平氛圍中各取所需，而美國終究得說服其盟邦支持後續的各種可能進展，北韓是否與如何配合「無核化」進程，勢將是下一階段半島議題的焦點與主要挑戰所在。對此，可以想像的是，由於核武幾乎是北韓唯一有效的談判籌碼，顯然難以輕易、快速棄核，因此光是路線圖浮現就得要一段時間，這也是蓬佩奧所以提出2020年目標的理性背景。

不過，即使短短2年，國際情勢仍然瞬息萬變，尤其2020年將是川普的「連任年」，在連任優先的思考下，無論正面或反面操作都存在可能性。除此之外，中國也將在2021年迎來第一個「百年」，同樣作為無可忽視之關鍵行為者，且近期在周邊地區積極動作不斷，雖然北京在此次川金會中秉持「韜光養晦」之低調姿態，未嘗不是在觀察情況以便蓄勢待發。尤其近期半島議題的發展其實與她長期主張的「雙暫停」不謀而合，屆時北京將如何出手，以及其區域外交如何與半島發展形成連動，當然是未來非常值得關注的另一個視角。

（作者為國立中興大學國際政治研究所教授）

(中國時報)