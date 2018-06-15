司法院設特任法官 違憲

2018年06月15日 04:10 中國時報 周玉山

司法院最近擬議，最高法院、最高行政法院的法官，包含院長在內，都改為特任，享受《中華民國憲法》的保障，即終身職，無任期的限制。特任法官由司法院長提名，法官遴選委員會遴定，呈請總統任用。依司法院的規畫，特任法官無須送銓敘部審定，也不適用職務評定的相關法規。對此，我有不能止於言者。

國家為求健全文官制度，應該維護行政中立，使政府的一般行政事務不因政黨的輪替而停擺，得以依法運行，因此，常任文官制度是國家安定的力量。至於政務官，以政治任命，依附於政黨的理念與政策，必須隨政黨的更迭而進退。

這個政府要將最高法院的法官改為特任官，由總統任命，其說法是讓法官更具「崇隆性」，但特任官屬於政治任命，執政者可依其好惡任命法官，又如何能使之超出黨派，依據法律獨立審判，而不受政治干涉？所以，如果要將最高法院的法官改為特任，顯與憲法第80條相違。該條規定：「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」

司法必須得到人民的信任，法官對個案的審判，不可能判兩造都贏，皆大歡喜，總有一半的人對判決不滿，這是司法的宿命。如何讓敗訴的人也能心服於判決，免去法院不公之疑慮，主要是全民法律教育的問題，除了加強司法官的養成外，政府也有義務維護司法的尊嚴。

將最高法院的法官改為特任，實際由執政黨任命，坐實了「法院是執政黨開的」，不但當事人不信任司法，人民更不可能相信，即使判決客觀公正，也不免落人口實，這樣特任的法官，被認為趨炎附勢於政黨，又有何「崇隆性」可言？

司法官的養成是法律專業及經驗的累積，必須論資排輩，擇優升遷。向來最高法院的法官都是同儕中辦案較認真，法理較通達者，將其改為特任官，就打破了選才的方式，可以由執政者基於喜好及需求，無視年資和經驗，拔擢資淺者擔任，又可大量晉用沒有受過審判訓練的學者，從事此一專業的工作，其判決令下級法院不服，如何得到人民的信賴？汲汲營營者有機會獲得執政者的青睞，擔任最高法院的特任法官，此舉將嚴重打擊認真守分的法官士氣，破壞文官制度，豈是司法之福？

法官的特任，有行政干涉司法之嫌，既牴觸西方的三權分立，也違反我國的五權憲法，特任法官若享有一般法官的終身職保障，與特任官應與政策同進退的本質不符。各國的法官制度各有其歷史背景及配套措施，不能僅以外國法官如日本為特任，即認定我國改為特任亦無扞格，這是製造問題的「改革」，後患無窮。

特任為政治任命，應依特任人員的相關規定辦理，殊無適用實任法官相關規定的餘地。這個政府一直以各種方式，增設其得以掌控的職位，特任法官僅為其一，法院內部的反彈可以想見。兩年來，違反憲法的事件層出，造成政治紛亂，民生艱難，我終於明白「倒行逆施」的意義。

（作者為考試委員）

(中國時報)