少點天災人禍

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中國時報

前陣子許多地方都傳出水情吃緊，近日才因為中南部接連降下大雨而使旱象有所緩解，惟這波天氣變化和氣象專家的預期有不少出入，這也顯示面對極端氣候所帶來的大乾旱、強降雨，我們越來越難預測，所以也更該做好準備。

然而此刻，東沙島附近又有低壓可能發展成為颱風，在這樣頻繁的天災循環中也要提醒國人幾個殘酷的事實：世界銀行曾把我國評為「最易受天災侵襲」的等級，聯合國國際減災策略組織的報告也曾將我國歸類為地震、山崩、土石流的高度風險區域，在上述報告中，甚至預估我國平均每年將有250人死於天災。面對颱風豪雨，我們實在不能掉以輕心。

近年輿論對於如何做好事前防災已經多有討論，唯獨對於災後「復原力」的關注相對較少，特別是台灣已經邁入高齡化社會，8年後甚至還會走向「超高齡社會」，如果災後的生活機能、交通運輸、醫療救護量能無法迅速回復至災前水準，那麼天災所造成的人命損失恐怕會比預期更嚴重。

超高齡社會的概念也可廣義延伸到公路、橋梁及都市建築等硬體的老化，如果政府不能預先投入足夠資源，只想著綁樁灑錢，那麼上述台灣社會的諸多「弱隙」，就可能因為某一場天災而引發空前的連鎖效應，屆時亡羊補牢已晚矣。

回想過去幾週因為政府無法做好事先的產銷規畫，而造成水果價格大崩盤的「人禍」，已讓全台憤慨不已。面對颱風季節的來臨，我們必須提醒蔡政府，颱風後的菜價、物價的波動，以及大前年南台灣爆發數萬人感染登革熱的嚴重疫情，都是颱風水患後必須高度警戒的課題，切莫等到災害發生才雙手一攤，卸責給「內部無法團結」。

從整體國家安全的角度來說，「南部缺水、北部缺電」這8個字應該就是掐住我國發展格局的至要關鍵。而上述不利因素又會因為極端天候的影響而越來越加劇。

可惜的是，蔡政府為了躁進廢核而卯足全力使用火力發電的結果，不僅讓台灣的碳排減量破功，也因空汙肆虐而間接造成台灣每年新增13000人罹患肺癌的病例。換句話說，蔡政府選用錯誤政策，間接成了極端氣候的幫凶，也連帶加劇了台灣人民生命、健康及財產損失。

隨著夏季天災風險持續升高，社會氛圍自然更不安定，前陣子每日都出現凶殺新聞，顯示社會的暴戾之風、茫然困境已經讓人心的浮動達到一個臨界。

蔡總統花了太多心思在意識形態、搶錢卡位和政治鬥爭上頭，造成她首任的上半場表現實在不理想。期盼蔡總統在她的下半場可以放下執著，讓台灣社會少點天災人禍，重現原本應有的「復原力」。

（作者為國家政策研究基金會策略研究組副召集人）

(中國時報)

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