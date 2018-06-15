用警察抓假新聞 綠委踐踏鄭南榕

2018年06月15日 04:10 中國時報 主筆室

被蔡英文形容是很「古意」的民進黨，越來越多的作為令人訝異，好像真的是絕對權力，不僅讓人腐化，更讓人專橫，甚至不惜挑戰價值底線。最近幾個月，檢調不斷配合政治風向進行約談，讓人領略「免於恐懼」自由的重要與必要。如今還有立委企圖修《社會秩序維護法》，讓警察有權對散播、傳遞假新聞的人關個3天，這個黨不但企圖逾越「言論自由」底線，甚至連警察權都想動用，是要回到日本警察大人統治的時代嗎？

會提出這個離譜的修正案，說白了是綠營立委「體察上意」，為了蔡英文一句「民進黨近來受到不實言論攻擊，要請大家替民進黨辯護」，馬上就提案要修正《社會秩序維護法》，宣稱散播「假新聞」者可以處3日以下拘留。當這個荒唐舉動被外界痛批是在搞「法西斯復辟」，提案立委竟理直氣壯地說：「大家可接受處罰散播謠言者，為何不能接受處罰散播假新聞者呢？」

這個提問說得好，本來就是不能！因為這是憲法保障的人權，當一個國家宣稱你的言論會「影響公共安寧秩序」，還啟動公權力要將你入獄，這個國家已經不再有資格宣稱自己是「民主國家」！這不是在保障散播假新聞者，而是在保障任何人都不會因為他的言論內容，遭到國家機關的侵犯，特別是對人身自由的剝奪。理由很簡單，任何一個成熟的民主國家，都不會選擇以侵害言論自由的方式，去處理「假新聞」的議題！

提案的綠營立委大概沒想到，談到「假新聞」，一直以來最大宗的量產者就是綠營自己！翻開歷年競選史，綠營炮製出的「假新聞」還算少嗎？真要認真算帳，該被拘留3天的人，光大咖恐怕都有一長串，耳熟能詳的如「走路工抓到了」、「水果月曆」，這些事後被證明全是被炮製出的假新聞，按照綠營提議修訂《社會秩序維護法》中的條文，當然是嚴重的「影響公共安寧秩序」，那是不是該被關3天呢？或者如網路評論指出，從蔡英文到經濟部長都一路說台灣不缺電，事後證明缺電缺的比想像中還嚴重，是不是也都該被關3天呢？

在手機媒體時代，資訊內容製作容易、流傳迅速、訊息影響力千百倍於傳統大眾媒體，但手機媒體內容並無「守門人機制」，假新聞滴水穿石，假亦成真，對政治信賴與社會信任關係都產生極為不利的影響。假新聞現象早是一個全球性議題，並非台灣所獨有。不僅各民主國家都在設計防範假新聞機制，幾個主要社群媒體平台也都在發展自己防堵假新聞的程式，惡意炮製的假新聞慢慢都可以很快就被揪出，尤其金融投資、醫藥衛生等領域，針對「假新聞」也早有專門罰則。

民間媒體觀察教育基金會、優質新聞發展協會針對假新聞氾濫問題，決定共同成立「台灣事實查核中心」，將於7月中旬起，開始主動搜索不實訊息經事實查核後，將正確資訊傳遞給大眾。簡單地說，一個成熟的民主社會，本來就該有能力、有自信以不侵害人權的方式，處理假新聞的爭議。民進黨立委企圖用警察力量「鎮壓」假新聞的舉動，顯示其面對網路的批評，不僅失去了回應能力，也失去回應的自信，只剩下「警察權」一個法寶了！

說來真的有些悲哀，民進黨的起家很大一部分正是藉著捍衛言論自由取得正當性，曾被譽為「建國烈士」的鄭南榕，當年正是以捍衛「百分之百的言論自由」獲得令名，如果今天他還在世，會如何看待這些後繼者在掌控國家機器後，如此粗暴踐踏他當年所珍視的價值？一個昔日標舉言論自由的政黨，在今天是如何厚顏無恥地發動輿論網軍，去相挺一群不適任的官員，又是如何企圖藉著修《社會秩序維護法》，建立以打假新聞之名，實質在壓制異己的惡法機制，這一切都將載入史冊。呂秀蓮說民進黨已是一個喪失黨德、黨魂的政黨，看看這個黨的作為，的確是被她說中了！

(中國時報)