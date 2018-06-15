2018年06月15日 04:10 中國時報 主筆室

在「川金會」後，13日南韓地方選舉和國會議員補選同時舉行，選舉結果原屬前總統朴槿惠的「自由韓國黨」慘敗，讓執政僅1年餘的文在寅「共同民主黨」大勝。南韓選民不僅改變了南韓政治版圖，並且也為今後兩韓和平確定方向。

依據南韓中央選舉委員會對外公布的資料顯示，省級地方首長17名中，執政黨囊括了14席；縣級地方首長226名中，執政黨囊括了151席；另外，省縣教育局長17名中，傾向執政黨的人士占了14席。自1995年施行民選地方選舉以來，執政黨首次創下幾近「全勝」紀錄。

12名國會議員補選也錦上添花。共同民主黨從原先的國會119席突然增加為130席，加上友黨國會議員26席，超過國會議員半數以上，成為「朝大野小」的國會生態。

從以上結果，分析共同民主黨勝選的3大因素：第一、「文風」強而有力。文在寅上任時間雖僅僅1年，但他的支持率一直保持在70%至80%上下，「高空」不摔，當然是選民對「文金會」和「川金會」順利舉行給予肯定與支持。

第二、《板門店宣言》一定要落實。文在寅和金正恩透過2次會談再三確認雙方簽署的各項合作切實進行，14日舉行的兩韓軍事高階會談即是一環，雙方不再做無謂的敵對抗爭。川金會後，美韓雙方的聯合軍演也正在諮商停辦事宜。

第三、自由韓國黨四分五裂，且南韓選民看到朴槿惠無能治理國政、兩韓關係交惡、外交政策一敗塗地及經濟衰微等，選民當然對自由韓國黨感到憤怒。

南韓選民的投票結果，對即將面臨年底九合一選舉的台灣藍綠政黨是個警示，民調正跌跌不休的蔡政府更要看懂。

(中國時報)