2018年06月15日 04:10 中國時報 王銘義

71歲的川普與34歲的金正恩，兩位非典型、曾以核按鈕威嚇對方的國際級網紅領導人，12日在新加坡簽署聯合公報，雙方承諾將建立新的美朝關係，落實推進半島無核化進程，暫時化解美朝間長期的「極端敵對關係」。

朝鮮半島、台海，以至南海，曾被視為最可能引發衝突或戰爭的火藥庫。亞太區域的形勢演變，背後往往夾雜著國際強權的利益衝突與戰略矛盾，朝鮮半島形勢逐步緩和，美、中對台海與南海議題的較量卻可能相對升高。

新加坡峰會像科幻電影般地戲劇收場，但因川普與金正恩的決策風格完全跳脫傳統外交的談判模式，加以中朝的默契與諒解，或美中對東北亞地緣戰略的較量並未完全明朗，「朝鮮回合」的結局只能說是階段性的落幕。

台灣作為亞太區域經濟與安全議題的重要成員，對美朝新局的後續發展，實應審慎應對。尤其，對峰會達成「雙暫停」的初步成果：朝方暫停核試、美韓暫停聯合軍演，這與北京近年的政策倡議相符，對北京是否在幕後扮演輔助或推進作用，更應冷靜觀察、專業判讀。

經常不按牌理出招的川普，在新加坡記者會才剛剛稱讚大陸領導人是非常特別的「偉大的領袖」，但在回美途中在「空軍一號」受訪時又稱，未來幾周，美國將在貿易上「非常強硬地」對中國施壓。對川普操作這類「既聯合，又鬥爭」的兩面手法，北京應該習以為常了。

歐美主流媒體普遍評析北京是新加坡峰會的幕後「贏家」，主要是北京低調地出借國航專機為金正恩「保駕護航」；峰會前夕，中朝更出現兩次不尋常的「習金會」（北京釣魚台、大連棒槌島」，中朝快速修補雙邊關係，使得北京對半島形勢的潛在影響力廣受矚目。

相對於美中的複雜較量，蔡政府的國安戰略仍持續往美國傾斜。蔡英文在會見美國AIT主席莫健時說，大陸近來的外交打擊、軍事壓力，顯示大陸「單方面改變和平穩定的現狀，也讓區域緊張情勢升高。」她說，「台美會以更堅實的互信合作，一起面對區域的各種挑戰」。

蔡英文對其執政兩年來，台海形勢演變的觀察：如兩岸和平穩定的現狀被改變了、區域的緊張情勢升高了，這些情勢判讀應是客觀的、正確的。但對於何以造成兩岸外交烽火再起、台海軍事對立升高，蔡政府對其國安戰略與國際形勢的可能誤判，卻未見任何反思與檢討。

其實，在中共十九大確立新時代對台工作思想後，中共對經濟文化與外交軍事應對，軟硬兼施，針鋒相對。大陸全國政協主席汪洋在海峽論壇就直言，大陸當前的對台策略，「軟的更軟，是對同胞；硬的會更硬，那是對台獨，我們會把握好這個界線。」

這正是大陸全國台研會會長戴秉國曾說的「小聲說重話」，北京在與國際強權爭執涉台問題時，雖不再隱忍不發，但已深刻體會憑藉其國力「小聲說重話」的效益。在兩岸政治僵局無法解套之際，預期北京對蔡政府採取的外交圍堵等行動還會持續升高。

25年來，新加坡曾有多次重要會談，如1993年的「辜汪會談」、2015年的「馬習會」，以至「川金會」，都是牽動台海和平與亞太情勢的歷史盛會。蔡英文曾說，她並不排除對等尊嚴、不涉前提的「蔡習會」，但這個目標已愈走愈遠，兩岸外交烽火與軍事進逼的腳步卻愈來愈近了。

(中國時報)