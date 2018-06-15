這個政府 古意還是顢頇

2018年06月15日 04:10 中國時報 劉心月

最近又是吃香蕉皮又是不准用吸管喝珍奶，蔡政府真是搞得大家好亂啊。

香蕉價崩，行政院長賴清德特別提供一道「水煮香蕉沾蒜醬油」的養生料理，希望能幫助推銷生產過盛的香蕉。台北市議員王世堅在電視上公開示範連香蕉皮一起食用，並表示口感類似剝皮辣椒，滋味還不錯。但國民黨立委說，這種吃法連豬都不會喜歡。其實，賴院長可以回應藍委：子非豚，焉知豚不愛水煮香蕉？

有人不解，滯銷的是香蕉，但為什麼賴院長要大家吃香蕉皮呢？網友回說，就做功德啊！

小時候，政府曾經告訴我們，大陸同胞生活在水深火熱中，沒有東西吃，只能天天啃香蕉皮，好可憐！40年後，換成台灣同胞吃香蕉皮。這是風水輪流轉還是蔡政府的官員腦洞無限？

香蕉皮風波還未止息，環保署近日預告「一次用塑膠吸管限制方案」，又引發一陣恐慌。民眾不知不用吸管要如何喝珍珠奶茶，環保署官員說可以用湯匙啊！

接著民進黨不分區立委林靜儀立刻在臉書上示範如何用湯匙喝珍奶。然而，就像她說節電的最佳政策是規定人民10點後關燈上床睡覺一樣，與環保署最麻吉的林靜儀卻總是對環保署的政策提油救火。

雖然綠營政治人物越是為政策辯護，人民只會越火大，但這波香蕉皮與珍奶之亂還是有不少貢獻，因為激發出了很多創意，包括各式各樣的香蕉皮料理以及不用吸管的珍奶食用方法，例如，有網友以脆笛酥、玉米棒、蛋捲、空心菜莖和竹輪等，多種中間有空心的管狀食物進行實驗，看哪種吸食珍奶最合用。

這種種KUSO的言語和行為說明民眾對政策的不滿。不過，以蔡政府的低行政效率，老實說，大家也不用太擔心。環保署在2017年3月發布「衛生紙丟馬桶」政策，7月1日正式實施，至今都快1年了，連汙水下水道系統用戶接管普及率達76%、居全台之冠的台北市，都還有5成以上的公共場合沒確實執行，其他縣市的執行率就可想而知，但也沒看見環保署採取什麼動作。

政府在推出政策之前，往往並沒有做好溝通與宣導的工作，常常風急雨驟間就匆匆上陣，等到引發民怨後，不知如何收拾就變得虎頭蛇尾。這樣的施政風格，民眾當然很難相信政府有貫徹政策的決心，也因此養成得過且過的心態。

環保署的限塑令其實只限公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心和連鎖速食店，但事前沒說清楚，搞得民眾大恐慌，連義美總經理高志明都籲請政府「為珍奶開一扇窗」；賴揆的水煮香蕉其實是沒有要大家連皮吃下，但說的不清不楚，害民眾以為「一夜回到反共抗俄的年代」。

但真正的問題並不在於溝通不良，而是政策或官員解決問題的辦法，根本就不可行。這種不接地氣的政府是古意還是顢頇？

（作者為作家）

(中國時報)