2018年06月15日 04:10 中國時報 李武忠

今年風調雨順，但是國內農產品卻接連發生嚴重的產銷失衡，導致價格暴跌、農民慘兮兮，也引發蔡總統重視，要求行政院查明究竟是人還是制度的問題？會發生產銷失衡的原因無外乎天災與人禍，而此次問題顯然出在人禍。

首先，是官員的專業傲慢和不接地氣。當發生香蕉產銷嚴重失衡時，農委會副主委陳吉仲卻在總統面前大談專業農民年平均所得已達154萬元，不僅多數農民大聲反駁，連蔡總統都聽不下去。更離譜的是面對媒體，陳吉仲還引用經濟學觀點說，供給一定可以找到需求，所以沒有滯銷。問題是到哪裡去找到價格合適的買家，尤其農產品易腐爛，這樣的說詞農民聽得下去嗎？

其次，民進黨執政後基於政治酬庸破壞文官體系，許多派系、農運、社運人士紛紛進入政府體系且居高位，阻斷機構人事的正常升遷。而農委會也不例外，這些空降官員的專業知識及能力嚴重不足，卻經常對下面熟悉業務的事務官指指點點，讓許多學有專精的公務員不服，士氣自然低落。陳吉仲就是典型的例子。

再者，在文官體制中副手應該輔佐首長，且須嚴守分際，不能失了分寸。但陳吉仲處處展現接班人的態勢，目前農委會推動的多項政策由其主導，幾乎看不到主委的角色，才會讓外界高呼林聰賢在哪裡？一個無法團結的機構如何應對農產品產銷失衡？

政府面對產銷失衡時經常怪天災，天氣差收成不佳，天氣好盛產，農民都愁眉不展。隨著智能科技的快速發展，許多國家的農業生產從勞力密集轉向資本密集及技術密集，將農業生產流程自動化，農民可以透過衛星、大數據、農業物聯網、軟體技術平台等經專業分析的數據，做出更好的決策和提升生產表現，擺脫看天吃飯的宿命，像美國嘉吉公司能就全世界農業大數據做價格預測，並落實到實務生產。政府在這方面還有很大的改進空間。

農政機關經常抱怨農民不守法搶種，才會造成產量過剩。問題是農委會面對農民有許多政策工具可用，但是迫於民意代表及選舉壓力，才會助長部分農民投機的行為，農委會不拿出公權力保護守法取締非法，反而怪農民搶種，奇怪耶！

蔡政府為了彰顯不同於馬政府，要求官員要積極任事。農委會也在短時間內推出一堆新措施，卻忽略政策的周全性以及缺乏完整配套，又未做好溝通，不僅讓農民無感，反增農怨。面對農政的人禍，就看蔡總統如何對症下藥了！

（作者為農漁經學者）

(中國時報)