2018年06月15日 04:10 中國時報 廖咸浩

提出南向政策，原因之一顯然是想像東南亞是個落後地區，仍有待台灣的技術與資本協助開發。然而，東南亞是這樣一個地方嗎？或者說，如果有些地方確實如此，我們有能力承擔這種技術與資本的角色嗎？

首先東南亞不是「一個」地方，而是許多不同的文化，甚至於同樣說馬來語的幾個國家（馬來西亞、印尼、汶來）都有相當不同的文化，更何況其他泰、緬、越、菲、柬、寮等國，語言既不相同，文化也各有特色，絕無可能知其一便得其二。

此外，這些國家地區的經濟程度都不一樣，比如新加坡有如第一世界，泰國在許多領域緊追在後，馬來西亞也有不錯的表現，甚至越南也非昔日的吳下阿蒙。如果台灣還想像這些地區對台灣的技術與資本求之若渴，恐怕離現實有點距離。

有趣的是，台灣政府雖極力脫中去中，但對東南亞的想像仍不免「中國中心」──華人很多，因此對我們有利。然而，如果台灣以去中脫中為職，東南亞的華人為何還會對台灣特別親切？更何況各地新生代華人對在地的認同常已超過對華人身分的認同，並無特別理由一定對中國特別有感情上的牽連，更何況對台灣？

因此，把東南亞籠統想像成一個同質而落後的地方，且有利於華人在此開拓，已是很不切實際的想像。

但更殘酷的事實是，台灣與東南亞在經濟上的關係已經開始逆轉。前一陣子我受邀至新加坡演講時，與當地台商朋友聊起當地的台灣人，他告訴我，近年來到星國的台灣人做中低階工作的愈來愈多，包括輔警、店員之類的工作，已不似過去皆屬高端人才。言下之意，雖然輸出的人口尚非台勞，但人才位階已在往下移動。

以如此的經濟實力，如何能夠吸引外國的「白領人才」？要知道只有台灣人才有可能因為愛台灣而回台工作，外國人才來台工作絕大多數必是因為「有利可圖」，為愛台（婚姻關係或仰慕中華文化）而來台的少之又少。

想透過東南亞留學生培養台灣對當地的影響力，更是緣木求魚。前述台商很明白地告訴我，不少東南亞來台的學生根本是移工學生，拿了台灣政府的獎學金，註完冊就消失的不在少數，甚至官方都心知肚明人到哪裡去了。

任何國家要能吸收到外國留學生必須有幾個條件：1.科技先進，2.獎學金豐厚，3.可以學英文（就像伊朗革命之前有大量學生到菲律賓留學）。但要吸引到好學生，前兩個條件必須同時存在，也必然同時存在。

台灣如果以現有的條件南進，幾年後就會發現，南進不過是一場夢而已。不過仍會有一定的邊際效應，那就是，當我們逐漸了解東南亞時，也會開始了解自己，尤其是自己的不足。（作者為國立台灣大學外文系教授）

(中國時報)