台中首航東京 林佳龍推花博

2018年06月15日 04:10 中國時報 盧金足 、 陳淑娥 ／綜合報導 ／綜合報導

台中直飛日本東京14日首航，台中市長林佳龍、駐日代表謝長廷、華航集團董事長何煖軒等，共同為台中東京首航典禮剪綵，宣布直航班機啟航。隨後林佳龍在成田機場舉辦東京行銷花博推介會，台灣藝人「小胖」林育羣到場為花博獻唱《人海中遇見你》，希望號召更多日本朋友到台中參加花博盛會。

華航力挺 願增加班機

林佳龍表示，以前到日本搭早班飛機，必須三更半夜起來準備，現在可以多睡3小時，中部700萬人可輕鬆到日本，去年台灣訪日觀光客456萬人次、日本訪台189萬人次，雙邊互訪達645萬人次，台日觀光人數差250萬人次，台中東京直航後可減少互訪人次落差，吸引更多日本人來台。

謝長廷強調，首航機遇到順風，是個吉兆。林佳龍稱謝長廷就是花博日本代言人，謝表示，在日本到處宣傳花博，所以他是台灣駐日代表，也是台中駐日代表，不是特別偏心台中，而是要讓台灣的美讓全世界知道。

何煖軒表示，今年7月華航將採購大型新航機，有一定比例挹注華信航點，花博如需增加班機，華航樂於共同規畫包裝行程，為台中帶來更多觀光客。華信航空董事長謝世謙說，目前台中國際機場國際班次1周有60班、國內班次73班，未來盼拓展台中至羽田機場航班。

宣傳影片 日機場播放

花博logo造型吸引日人好奇，林佳龍解釋，花博logo是台灣形狀，橘色花朵、綠色樹葉、藍色能量構成，還有1個人在中間跳舞，代表將生產、生態、生活融為一體；新聞局也製作日本版花博宣傳影片在成田機場播放，吸引國際旅客目光，希望感動日本朋友。

華信航空表示，台中－東京新航線，天天由台中直飛日本東京，每周飛航7班為定期航班，初期以104人座E190執行飛航任務，未來將視市場發展及旅客需求，適時調整更大機型飛航。

(中國時報)