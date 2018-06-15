旺旺端節送暖 竹縣府感心贈匾

蔡衍明基金會14日送愛到新竹縣，旺旺中時基金會執行長胡雪珠（左一）與新竹縣長邱鏡淳（左二）發放旺福紅包給受助者。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

端午佳節前夕，新竹縣政府結合財團法人蔡衍明愛心基金會，14日上午在縣府大廳禮堂舉辦「竹縣端午粽情意、旺旺送愛下鄉趣」活動，蔡衍明愛心基金會捐贈新台幣100萬元，嘉惠竹縣200戶弱勢家庭，縣長邱鏡淳回贈「樂善好施」匾額予基金會，感謝旺旺集團董事長蔡衍明對新竹縣弱勢家庭的關懷。

旺旺集團長期關懷弱勢，蔡衍明愛心基金會自2009年端午節起開始送愛到新竹縣，給予弱勢家庭3節慰問照顧，累計捐助慰問金達1735萬元、3710戶次受惠。這次慈善公益活動由新竹縣政府社會處、明新科技大學、中國科技大學、社團法人中華民國華夏社會公益協會等共同協辦。

蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠表示，基金會至2014年止共關懷6萬6970戶，發出3億元慰助金；2015年起與各大學合作，至今關懷1萬3000戶貧病弱勢家庭、發出6654萬元。胡雪珠說，旺旺集團董事長蔡衍明認為台灣慢慢進入老年社會，應該要由年輕人照顧老年人，於是鼓勵年輕朋友走出校園到社區鄉間角落，發掘需要被照顧跟關懷的家庭。

胡雪珠說，2015年共15所大專院校參與蔡衍明愛心基金會的關懷善舉，目前已增加至27所學校，這次到新竹縣，又有明新科技大學跟中國科技大學加入，很感謝縣長邱鏡淳整合所有單位，大家近距離接觸，讓大家感受到基金會對弱勢民眾關懷。

「竹縣端午粽情意、旺旺送愛下鄉趣」慈善公益活動昨在勵志歌手詹翔欽一曲「感恩的心」，代替受贈戶表達感謝之意，隨後由胡雪珠與邱鏡淳在現場致贈旺福端午紅包給受贈戶，不少人收到紅包時，都感動得紅了眼眶。

「端午佳節看到旺旺集團來，大家一定旺。」邱鏡淳表示，端午佳節將至，而每逢佳節倍思親，這時「旺旺的愛心就出現了」，他非常感謝有這麼好的企業幫助整個台灣，也感謝旺旺集團蔡衍明董事長關懷弱勢的心意，希望大家一起打拚愛台灣。

(中國時報)

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