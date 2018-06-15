鬆綁7休1 媒體10行業將納第2波

2018年06月15日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

繼製造業等15行業鬆綁7休1後，勞動部昨（14）日下午召開勞動基準諮詢會，針對媒體業、屠宰業、船舶海運等10行業在12種情況下討論放寬。會後勞動部指出，目前僅對性質特殊的屠宰業放寬有歧見，其餘11種狀況普遍達成放寬共識，之後會進行內部評估後，盡快對外預告。

昨日諮詢會共有3項提案，第一案為NCC和文化部提出，新聞出版業、雜誌、廣播電視業出國採訪；第二案為農委會提出屠宰業工作性質特殊、或有時因應防疫等狀況特殊；第三案則是交通部提出，如船舶運送、貨櫃集散業等因應歲修或天候貨運作業，總計10種行業、12種情形。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，國外採訪發生頻率不高，加上專業考量，要同時派出2組人在現場換手不切實際，過往函釋就曾將國外採訪媒體工作排除7休1，因此諮詢委員對此放寬較有共識。

但全傳媒批評，文化部與NCC對資方要求不只照單全收，更是「要五毛、給一百」，從限定奧運或元首出訪，放寬到全行業所屬勞工出國都算。勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨回應，諮詢會是意見表達非已定奪。

第二案屠宰業部分，勞動部轉述，委員認為防疫等狀況特殊確實有鬆綁考量，但屠宰業性質特殊意見分歧；第三案船舶運送、貨櫃集散業等6行業，勞動部轉述，委員認為海象變數大，確實有需求，因此普遍也獲得共識。

(中國時報)