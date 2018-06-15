中原大學辦學讚 連6年獲最高補助

2018年06月15日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

教育部公布107年度獎勵私立大學校院校務發展計畫審核結果，中原大學打破全國紀錄，連續6年榮獲教育部最高獎勵補助金額，校長張光正表示，顯見中原大學辦學佳績，才能持續獲得教育部高度肯定，也是全校教職員生、12萬校友們共同努力的成果。

中原大學表示，中原大學連續被企業主評比為「企業最愛大學」，為打造兼具品格、專業、創意及國際觀的全球跨域人才，透過「問題解決」實作課程，讓學生從實境中培養解決問題的能力，並激發自我創意。

例如設計學院師生用移地教學打造無邊界教室，走出教室前往宜蘭、桃園及彰化等縣市，運用設計專業協助在地社區展現新風貌，扶持觀光及文創產業；電資學院透過資訊科技結合醫療、特教領域，協助身心障礙及弱勢族群，將大學專業與社會關懷相結合。

為落實「學用合一」，中原大學也領先全國成立第1個產業學院，結合近百家知名企業與協會，成立超過70個就業學程，讓學生畢業前就能接軌業界實務。

校方指出，中原也是統整專業倫理課程並落實於全校的大學，今年5月發表的專業倫理專書，是全國唯一跨領域且最完整的專業倫理教材；學校藉多元通識藝文活動，陶冶學生博雅知性品格；每年暑假舉辦國際營隊及服務學習海外志工團隊，除透過研習交流提升學生國際移動力，更讓學生發揮所學專業落實於大學社會責任，讓學生具備更宏觀的國際視野。

張光正表示，中原以「全人教育」基督愛世之忱辦校，不論在軟、硬體設施上，堅持給學生最好的教育品質，即使面臨少子化危機，中原辦學成績依然深獲各界肯定，不僅連2年奪得全國學士班註冊率第1，更蟬聯2屆1111人力銀行公布的企業最愛大學第1名，連續5年榮獲世界大學排名中心CWUR台灣私校第1，及連續5度榮獲全國產學合作績優大獎殊榮。

(中國時報)