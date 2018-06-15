3度問鼎金曲歌后 徐佳瑩：我想得

2018年06月15日 04:10 中國時報 尤嬿妮 專訪

徐佳瑩（Lala）今年以《心裡學》3度入圍金曲獎國語女歌手，得知入圍那刻她瞬間鬆口氣，但下一秒竟只想著典禮當天如果沒拿獎，自己坐台下該露出什麼表情、說什麼話，先替自己打預防針；對於本屆對手張惠妹、彭佳慧、飛及呂薔，Lala認為她們都有資格拿獎，「相比之下對自己反而沒信心，但我必須坦白…我想得（獎）」！

《心裡學》籌備長達3年，期間Lala曾陷入撞牆期、寫不出歌，「其實它（專輯）一開始有點難產，這3年覺得自己的狀態不是極好，歌手與創作者兩種身分拿捏得不是很好，沒自信、也覺得自己沒料了。」

這段期間，她忙商演、演唱會等工作，但內心最期待的還是專輯，「我有好長一段時間沒有創作，每天渾渾噩噩過日子，總覺得自己『敗絮其內』，我並沒有大家看到那麼快樂的樣子。」自嘲私底下個性很懶，「我就是那種得過且過的人」，直到專輯推出前8個月，她才因發片期限壓力逼自己突破困境，破繭而出。

比爾賈相伴走過低潮

她和男友比爾賈交往約3年，男方一路陪她走過創作低潮，「他很了解我，知道旁人說任何話我都聽不進去，他會提醒我維持生活步調，告訴我三餐還是得吃、該做的事還是得做。」兩人感情穩定，也認定彼此是結婚對象，「結婚一直是我們計畫中的事，只是還不知道什麼時候。」

(中國時報)