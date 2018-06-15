李沛旭看《冠軍大叔》噴父愛

2018年06月15日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

溫馨熱血電影《冠軍大叔》由《屍速列車》中可以一拳擊倒喪屍的馬東石主演，14日在新光影城舉辦首映會，請來演藝圈運動型男李沛旭、紀言愷（JR）、祖雄站台，3人現場舉啞鈴秀出「大肌肌」。

片中馬東石有位可愛女兒，讓李沛旭父愛爆發：「如果以後有小孩，最想要女兒！」但被問和女友蔡淑臻是否有結婚造人計畫，他表示：「偶爾早上起床會有個衝動。」只是現在2人的父性和母性都被毛小孩填滿。

李沛旭看電影時更感受到馬東石的鐵漢柔情，他表示現在看愛情片很少被感動，反倒容易被親情戲戳中，片末主角和母親的對話絲毫不狗血卻讓他秒落淚，也讓他想起母親，「媽媽一直支持我的人生，給了方向但沒有揠苗助長，讓我自由選擇想做的事情和目標。」儘管媽媽給予嚴格的道德教育，卻有顆開放的心，他表示18歲時拿到第一個保險套就是媽媽送的，理由是：「因為你都沒有交女朋友，我擔心你的性向啦！」

JR佩服大叔的堅持

JR則佩服馬東石飾演的拳擊手願意在拳擊場上堅持下去，他表示剛退伍時面臨事業轉捩點，因為想專注唱歌和戲劇，放棄主持邀約，卻一整年沒什麼工作，「每天都失眠到早上才睡，電視上看到別人接下我推掉的主持節目時，真的想退出演藝圈。」但幸好他堅持下來。《冠軍大叔》今（15日）上映。

(中國時報)