阿喜當《名模》另類裸照誘小鬼

阿喜（左四）和黃鴻升（左五）在片中不只談情，還得又唱又跳。

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中國時報
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林育品（阿喜）和黃鴻升（小鬼）主演的新加坡電影《超磅名模》14日在新加坡舉行卡司記者會，阿喜為提前和小鬼培養感情，竟拿出手機裡的「裸照」色誘對方，嚇得小鬼趕緊把手機還回去：「這是裸照耶！」原來阿喜拿出試穿肥裝的裸體照，儘管只是全套膚色泡綿內裡，但沒穿上衣服還是令人害羞。

導演李慧嫻年初專程飛來台灣選角，與多位台灣女演員碰面之後，選中阿喜成為女主角，李慧嫻透露，該角色非常難演，「女主角貫穿全劇每一場戲，但有80％以上的時間，只能靠雙眼演戲。」

阿喜表示從和導演見面參與到電影的選角，一直患得患失，「非常想要得到這個角色，又害怕自己無法勝任。」她上月演出大愛連續劇外，又客串電影《江湖無難事》，飛去日本拍攝3天再趕回台中，接著又得為《超磅名模》的特殊化妝3天內往返美國、台灣，再回花蓮拍戲，一直都處於極大壓力中。

努力練身段和台步

為全心準備作品，阿喜已在新加坡租下公寓，預計停留3個月做事前準備與拍攝，目前努力進行名模的身段和台步訓練，但許多網友和粉絲質疑阿喜最近沒有作品，導致她備受煎熬，她昨解釋：「之前因為還沒有公布，所以很多事情無法和大家分享。」她表示之後會藉由網路和台灣粉絲報告近況，讓表演被更多人看到。

(中國時報)

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