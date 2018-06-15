泰山仙草蜜仲夏包裝探祕境

2018年06月15日 04:10 中國時報 黃有容 報導

讓台灣夏日魅力發光！泰山仙草蜜與交通部觀光局合作，配合14日起的「2018寶島仲夏節」系列活動，推出聯名商品「喔熊寶島蜜境限定款」，共6款仲夏包裝，限量240萬瓶，包括台灣澎湖目斗嶼、嘉義阿里山、南投合歡山、高雄彩虹教堂、花蓮六十石山、台東多良車站等北迴美景。

泰山仙草蜜的「仙草蜜境」系列自2017年4月起，已經陸續推出18款台灣祕境美景包裝，泰山仙草蜜副總經理雷松清表示，大家常說要讓世界看見台灣，但泰山仙草蜜認為，在將台灣美景推上世界舞台的同時，「台灣人要先看見台灣」。

帶著對推廣台灣美景的熱情，泰山仙草蜜今年進一步與台灣在地結合，與觀光局「夏至235活動」合作，配合今年主題「2018寶島仲夏節」，除了推廣運動、美食、夏至235、沙雕藝術、鐵道旅遊，更推出泰山仙草蜜聯名產品「喔熊寶島蜜境限定款」，不僅仙草蜜清涼消暑、適合夏天飲用，更將台灣在地北迴歸線上6大縣市的祕境美景在包裝上完美重現，還有觀光局吉祥物喔熊與民眾一同遊覽。

寶島仲夏6款新包裝包括：台灣澎湖目斗嶼、嘉義阿里山、南投合歡山、高雄彩虹教堂、花蓮六十石山、台東多良車站等北迴美景，15日至9月底在4大超商限量推出240萬瓶，另外在7月底前還有發票登錄抽獎活動，與知名品牌、旅遊業者合作，祭出多項寶島旅遊好禮。

(中國時報)