王洛勇扮諸葛亮 「裝龍要像龍」

2018年06月15日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

王洛勇（中）在《軍師聯盟2》把諸葛亮角色詮釋得絲絲入扣。

《軍師聯盟》系列由帥萌大叔吳秀波挑梁，硬底子演員王洛勇加入下部《軍師聯盟2虎嘯龍吟》，為整部戲擦出火花。飾演諸葛亮的王洛勇對工作專業自我要求高，認為演員不能只靠外觀，而是要知天下百態，才能裝龍像龍、裝虎像虎，他自信表示：「我是個專業演員，不是明星。」

王洛勇當初接下諸葛亮角色時其實心情很害怕，因他長期在國外教戲劇，對西洋課程熟悉，對中國歷史名著卻僅剩兒時記憶，又因為「諸葛亮」這號人物實在太具誘惑，讓他動心接下戲約，入戲方式就是先找出人物特質的邏輯性。

讚導演像諸葛亮

他對諸葛亮的認知是：「有著高EQ（情商）、IQ（智商）、LQ（領導），但要是女生不會想找這樣的老公。」戲裡他將諸葛亮的智謀與沉穩詮釋到位，但他自認和諸葛亮不同，「我是個好動的人，身心都不是那麼接近這角色。」

家人對他加入《軍師2》劇組很贊成，因為兒子有玩三國遊戲，很想看父親怎麼演。在王洛勇心中，很佩服這部戲的導演張永新，甚至形容導演很像諸葛亮，總是能沉穩地先聽演員聊戲，不急著表態，讓一起拍戲的演員都有發揮空間。《軍師聯盟2虎嘯龍吟》18日起在中視晚間8點開播。

(中國時報)