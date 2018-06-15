王洛勇扮諸葛亮 「裝龍要像龍」

吳秀波（左）將司馬懿的一生演繹得精采豐富，男女觀眾都喜愛。

友善列印
中國時報
報導
王洛勇（中）在《軍師聯盟2》把諸葛亮角色詮釋得絲絲入扣。

《軍師聯盟》系列由帥萌大叔吳秀波挑梁，硬底子演員王洛勇加入下部《軍師聯盟2虎嘯龍吟》，為整部戲擦出火花。飾演諸葛亮的王洛勇對工作專業自我要求高，認為演員不能只靠外觀，而是要知天下百態，才能裝龍像龍、裝虎像虎，他自信表示：「我是個專業演員，不是明星。」

王洛勇當初接下諸葛亮角色時其實心情很害怕，因他長期在國外教戲劇，對西洋課程熟悉，對中國歷史名著卻僅剩兒時記憶，又因為「諸葛亮」這號人物實在太具誘惑，讓他動心接下戲約，入戲方式就是先找出人物特質的邏輯性。

讚導演像諸葛亮

他對諸葛亮的認知是：「有著高EQ（情商）、IQ（智商）、LQ（領導），但要是女生不會想找這樣的老公。」戲裡他將諸葛亮的智謀與沉穩詮釋到位，但他自認和諸葛亮不同，「我是個好動的人，身心都不是那麼接近這角色。」

家人對他加入《軍師2》劇組很贊成，因為兒子有玩三國遊戲，很想看父親怎麼演。在王洛勇心中，很佩服這部戲的導演張永新，甚至形容導演很像諸葛亮，總是能沉穩地先聽演員聊戲，不急著表態，讓一起拍戲的演員都有發揮空間。《軍師聯盟2虎嘯龍吟》18日起在中視晚間8點開播。

(中國時報)

5位《貼背戰》太入戲 艾拉嚇壞大… 艾文同學滿18歲春風助轉大人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。