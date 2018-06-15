親山舒活小旅行－漫步古樸石階步道 清涼一『夏』

2018年06月15日 04:10 中國時報 報導蔡淑微

沿著蜿蜒的水圳漫步，炎夏的燥熱感頓時消散。

坪頂古圳是三條百年古圳中最老的一條。

遠山聚落和梯田，共同組成猶如桃花源般的景觀。

坪頂古圳步道究竟有何迷人之處，竟可以吸引許多人在炎炎夏日時一訪再訪？隱身於北市士林區平等里民宅後的坪頂古圳步道，林木茂密、生態豐富，步道沿途與三條擁有百年以上歷史的古圳並行，緩步其間，綠蔭和古圳水氣交織成的舒暢涼意，讓人暑氣立消，是條極受歡迎的涼爽登山路線。

坪頂古圳步道共有兩個入口，分別位於平等里和至善路三段，建議可採環狀路線走法，從至善路三段370巷開始步行，在29號民宅右側切入「坪頂古圳親山步道」至善路登山口，經登峰圳、坪頂新圳、坪頂古圳後，接大崎頭步道回到至善路，在青翠綠意的包圍下，愜意享受登山過程。

坪頂古圳步道除了自然生態豐富，沿途還擁有許多特色景觀，從百年水圳、壯觀岩壁、清澈溪谷到水梯田，都相當值得花時間駐足聆賞。自步道口開始步行，過田尾仔橋後遇叉路循左側步道，就能到達三條水圳中最年輕的登峰圳，順著古樸石階繼續上行，坪頂新圳和坪頂古圳依序出現在眼前，兩條水圳的溪水清澈，目前仍肩負著平等里居民灌溉、飲水、運水三種功能，由於是重要水源區，大家可千萬別下水嬉戲。抵達清風亭後，即可銜接大崎頭步道，大崎頭步道沿途可見先民開墾的水梯田，一邊欣賞田園風光，一邊順著步道下行，就能回到至善路登山口，完成這一趟十足舒暢的消暑登山之旅。

坪頂古圳步道怎麼去

搭乘捷運淡水/北投線至劍潭站，轉乘小18公車至「坪頂古圳步道口」站下車，步行至善路三段370巷29號民宅右側旁即可抵達。

(中國時報)