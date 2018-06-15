楊丞琳：皮回來了

Max Mara早秋系列MARGAUX綠色小牛皮手提包，5萬9600元。（Max Mara提供）

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Max Mara早秋系列米色休閒鞋，2萬100元。（Max Mara提供）
Max Mara早秋系列ANITA紅麂皮手提包，5萬6200元。（Max Mara提供）
香港女星宣萱以一襲Max Mara早秋系列米色喀什米爾外套，搭配白色背心荷葉邊長裙及白色闊腿長褲，打造流線優雅造型。（Max Mara提供）
Max Mara早秋系列灰色毛皮裝飾休閒鞋，2萬5700元。（Max Mara提供）
女星楊丞琳搶先穿上Max Mara經典款Manuela駝色大衣，搭配2018秋冬系列黑色T恤及駝色百褶長裙，出席品牌於香港舉辦之早秋預覽活動。（Max Mara提供）
Max Mara 2018早秋系列以日本攝影師石元泰博著名的《桂離宮》系列作品為靈感，描繪出當代女性陽剛與優雅並存的時尚樣貌。（Max Mara提供）

楊丞琳昨受義大利品牌Max Mara之邀，赴香港出席2018早秋系列上市，身穿經典款Manuela駝色大衣，十足帥氣；她是大衣控，衣櫃吊衣桿曾被大衣們壓壞3次，但未來仍想添購一件Max Mara最夯的泰迪熊大衣。

大衣控 吊衣桿壞3次

楊丞琳坦言，雖未緊追時尚，但似乎總能嗅到一些趨勢，「我可不是透過雜誌或是時尚的報導，有時候是自己感覺到這季流行什麼的時候，剛好就開始流行。」並預測秋冬皮要回來了。

承襲如楊丞琳身上率性的混搭風格，Max Mara 2018早秋系列汲取日本攝影師石元泰博著名的《桂離宮》系列作品為靈感，將其鏡頭下以東方文化為底蘊的黑白影像，與品牌當代精神交融。

包浩斯風格優雅率性

照片中似受包浩斯風格影響的鮮明層次，呈現在外套俐落的肩線上，向經典101801傳奇致敬的大衣，與寬褲、長版洋裝搭配，亦在輪廓上注入幾分優雅率性。黑、白、駝等單色主調，則為整體堆疊出扎實的視覺感，紗質布料的運用及荷葉邊細節，更描繪出女性陽剛與優雅並存的時尚曲線。

配合早秋系列揭幕，Max Mara更於品牌香港規模最大之國際金融中心商場概念店中，率先販售可雙面使用之maxmaragram Anita手袋，並配合服裝主題加入京都清酒品嘗環節，令包含香港女星宣萱和周汶錡在內的賓客，均能體驗充滿和風的摩登氛圍。

(中國時報)

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