房思瑜和章廣辰 心裡只有她

2018年06月15日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

鄭宜農16日發新單曲《人生很難》，在插畫家日淳為她打造的景片，展出《幹上俱樂部》書中的手稿。（粘耿豪攝）

雕塑藝術家林嘉妮不畫草稿、直覺捏塑，身邊的作品「自在容顏」猶如她的化身。（粘耿豪攝）

藝人房思瑜和章廣辰合拍電視電影《噬膽72》，明（16日）晚10時在TVBS歡樂台播出，這回場景不是鬼屋，而是新光三越台北信義新天地A9昨（14日）開幕的「這夏聽她說~我的心裡只有她」，看到展覽從女性觀點出發，房思瑜說：「女生有自己的美，可以被疼惜也可以很有力量。」章廣辰愛媽媽和姊姊，認為「支持女權也是為家人著想」。

19組藝術家聯展

章廣辰曾去靈異景點找刺激，房思瑜膽子小，慶幸在片中飾演製作人，不用進鬼屋；兩人對試膽反應不一，看到這場展覽都很有共鳴。這次，7大故事展區集合19組跨領域藝術家中，2013年打造「新光三越小姐」人偶的創意布袋戲偶三昧堂創意木偶團隊，與霓虹藝術家黃順樂、春仔花國寶施麗梅、藍染職人卓也藍染鄭美淑聯手，創作代表台灣水、林、山的絕美地景。

雕塑藝術家林嘉妮是行動派，去義大利旅行被雕塑品吸引，近4年前結束經營20多年的服飾店全心投入陶藝創作，希望用「純粹的作品寧靜陪伴人」。獨立電音樂團林瑪黛期許用愛改變世界，把第2張專輯《嗨！又相遇了》的繪本延伸，虛擬的林瑪黛是個有貓眼、狗耳、鸚鵡羽毛的女孩，與穿越時空的貓型蟲洞等皆首次大型展出。

互動舞台區表演多元

這夏系列活動從2011年起平均每年夏天吸引超過60萬人觀展，至今累積數百萬，今年互動式舞台區周末還有音樂、舞蹈等演出或講座，讓全客層進行視、嗅、聽、味、觸的五感互動體驗。詳洽culture.skm.com.tw。

■「這夏聽她說～我的心裡只有她」全台巡迴展演時間

■時間與地點：

06/14～07/01台北信義新天地A9 9F；07/19～08/05桃園站前店10F；08/09～08/19台北天母店A館7F；08/30～09/24 台南中山店13F；09/28～10/15高雄左營店10F

■內容與陣容：

7大展區、19組跨界團隊，參展藝術家包含春仔花國寶施麗梅、藍染職人卓也藍染鄭美淑、霓虹藝術家黃順樂、創意布袋戲偶三昧堂創意木偶團隊、京劇小姐錢宇珊、雕塑藝術家林嘉妮、捏麵動畫師黃勻弦、藺草編織藺子、樂團林瑪黛、雕塑藝術家草本菟刻，表演藝術則囊括魏如萱、艾怡良、鄭宜農、9m88、Naughty Swing搖擺舞團，及糕糰店合興壹玖肆柒、森小姐的茶店、咖啡師林佳箴、釀酒師許若瑋等資料提供／新光三越

(中國時報)