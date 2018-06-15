全聯生鮮廠全程0℃ 全台最大冰箱

全聯用氣孔板濾泡式氣泡幫魚SPA沖洗，還引進自動鮭魚切片機，平均每片維持約2cm厚適合烹飪。（全聯提供）

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中國時報
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家樂福自製的紅藜蔬菜烤半雞，使用產銷履歷雞肉，26日前特價158元。（家樂福提供）
全聯澳洲牛肩里肌牛排，7月5日前100g原價59元、特價52元。（全聯提供）
全聯台灣桂丁土雞切塊，每盒約700g，7月5日前原價178元、特價159元。（全聯提供）
愛買愛文芒果，19日前每台斤原價59元、特價39元。（愛買提供）

全聯規畫3年、斥資20多億元成立的五股生鮮處理廠，去年4月啟用以來昨（14日）首度公開，1800坪廠房不只全台最大，還獨家引進規模最大的生鮮SORTER自動化系統加速物流配送，全區維持0℃溫層，號稱是「全台最大冰箱」，期許做到「今天生產、今天到貨」的鮮度。

從2008年起發展生鮮事業，全聯以每年百家為目標擴展，至今全台900多店皆賣生鮮，7月5日前舉辦的生鮮年中慶是全年最大的生鮮檔期，主打的澳洲牛肩里肌牛排、挪威冷藏鮭魚等10多款皆有優惠，單筆滿200元送福利點數20點。

五股的生鮮處理中心（Process Center，簡稱PC廠），主要負責新竹以北每日生鮮魚肉進貨驗收、清洗分切處理、包裝貼標、分貨到店；造價百萬的高速薄切機每小時可切1600片肉；肉類都有專人「整形」去筋、去膜，扮演最佳「二廚」；全聯執行長謝健南說豬肉還經過類似熟成的前置作業，吃起來肉質甜、腥味少。

量販店生鮮也是近年發展主力，家樂福這2年在全球致力於食品轉型，提升生鮮食品安心安全，重視產銷履歷及有機商品，與冷鏈系統讓生鮮保鮮。低溫真空按摩自製的紅藜蔬菜烤半雞和一口尺寸的迷你葡式蛋塔都是熱銷品；上月起在新店店引進洽富炸雞專賣店，本月起在內湖店和重慶店引進鮮茶道手搖茶舖，預計共展5店，搭配座位區全方位擴展生鮮。

愛買19日前「豐台灣」活動，超過500項台灣特色商品、安心生鮮5折起，活動首周當季水果最夯，玉荷包買氣較去年同期增5倍；花蓮大西瓜平均1台斤不到10元，賣超過5000粒；愛文芒果賣超過2萬公斤。

(中國時報)

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