好好告別 才是最好的善終

2018年06月15日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

龍應台、張曼娟、郭強生、瓊瑤，乃至遠赴瑞士尋求安樂死的傅達仁，這些看似性質頗有差異性的名字，卻都躍然出現在善終、老年照顧、陪伴這些搜尋關鍵字中，串連起的是台灣社會步入高齡化的現實結構，以及面對最後一哩的思考。生死醫病類型書，過去在台灣總有些「犯忌諱」，而今，更多出版人看見的是醫學、科學進步，壽命延長的現代人，對於優雅老去與善終的渴望。

延命醫療 中風父沒尊嚴

「現代人的地獄，是我們在倫理上、道德上、法律上，遠遠趕不上延長病患壽命的技術。」寶瓶文化總編輯朱亞君引《愛的最後一幕》作者凱西‧瑞森布克以照護者角度書寫的自傳體小說中，面對已是「持續性植物狀態」長達8年的弟弟，最深沉的感慨。自2014年開始策畫Restar書系，朱亞君坦言當時關注老年照顧、善終議題，和自己有感於自己父親臥床有關。

「為了方便照顧，把父親的臥室從2樓移到1樓餐廳，做簡單的隔間。突然感慨人老了怎麼像嬰孩般，生活空間回到了客餐廳，一舉一動都在眾人的眼前。」朱亞君對劇作家艾曼紐‧貝爾南的《天堂計劃：陪父親走向安樂死的一段路》理解而有感，描寫安樂死仍是爭議話題，但艾曼紐‧貝爾南以細膩的字句寫下親身經歷，當熱愛人生、旅遊的父親突然間中風倒下，連喝口水都要請求別人，而發出「看看我這一身，還像個人嗎？……幫我結束吧！」這樣的要求，書中展現了為人子女者的哀痛，但也展現了生命另一種選擇的可能。

三采文化總編輯曾雅青指出，三采自2010年開始便因陳秀丹醫師的加護病房書寫而開始逐漸觸及「延命醫療」、「無效醫療」等議題，近年在善終議題上也引進NHK策畫的《大往生》、《老衰死》的觀念，認為好好道別便是迎接自然老去。「日本高齡化情況同樣嚴重，已開始思考若無法拒絕延命醫療，反而無法好好告別。」她也坦言就台灣書市而言，觀念還需要慢慢帶入，讓家屬乃至病患面對生死議題不感到恐懼。

靈魂不在 不如讓他好走

面對生命最後一哩，曾雅青指出台灣多由專業的安寧療護角度入手，她不諱言這樣的案例分享，對多數人而言更容易「入口」，如陳秀丹《向殘酷的仁慈說再見：一位加護病房醫師的善終宣言》等；寶瓶文化推出黃軒醫師《因為愛，讓他好好走》或馮以量諮商師《最好的告別》亦是由專業角度看善終，朱亞君指出，直書親人安樂死或最後歷程「必須要很誠實」，包括面對一具靈魂不在的軀幹，如凱西‧瑞森布克所言「我常想，他死了對我們、對他不是都好嗎？」這樣的看護者心聲，但畢竟台灣的民情、親情結構不同，臨終的詮釋並不是誰說了算，包袱也較重，因此市面明顯可見，一些切身自傳式故事，多是翻譯作品。

心靈工坊主編黃心宜也指出，6、7年前推出善終、生死醫病書，礙於讀者「避諱」多只能從哲學、心靈面去探討，近年慢慢能有《如果明天就要說再見》此類較大眾、生活、實用面向的書，但整體而言出版方仍是抱持著引導思考、帶入觀念的心態深耕，這一類書離暢銷仍有一段距離。

(中國時報)