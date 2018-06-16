隱形殺手 年奪4.8萬人命！心血管疾病 比癌症更致命

癌症蟬聯36年十大死因之首，但「心血管疾病」人數加總卻是一舉超越癌症，堪稱超致命的沉默殺手。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
2017年國人10大死因排名

衛福部公布最新年度10大死因，癌症雖連36年居首，但「心血管疾病」其實更為致命，若將其細分出去的心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓相加，死亡總人數高達4萬8316人，甚至比癌症還多了279人。醫師強調，高達9成的心血管疾病是可以預防和高度控制，但因病情惡化慢，反而降低患者服藥順從性，引發悲劇。

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飲食三高、肥胖 最大禍源

根據衛福部最新統計，癌症以年奪4萬8037條人命最為致命，然而，前10大死因中，包括第2的心臟疾病、第4的腦血管疾病、第5的糖尿病、以及第8的高血壓，都屬於心血管疾病，四者總計奪去4萬8316人，繼去年之後，再一次超越癌症，堪稱超致命的沉默殺手。

衛福部國健署副署長陳潤秋坦言，心血管疾病對國人生命的威脅，絕對不亞於癌症，除了本身讓血管受損，還會引發其他疾病，均是死亡人數這麼高的原因；她強調，包括飲食西化、高油高鹽高糖，多坐少動而引發肥胖，都是心血管疾病的主要危險因子。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟血管科主治醫師王宗道說，超過9成的心血管疾病是可以被預防、以及被高度控制來延緩病情惡化的，但以高血壓為例，日前有統計顯示，超過3成的患者是「無意間」被發現的，「高血糖、高血脂，也可能有類似情況」，甚至有人是因心肌梗塞、腦中風送醫後，才知道自己長期有血壓問題。

惡化慢 降低服藥順從性

王宗道強調，心血管疾病屬於慢性病，病情惡化較慢，導致很多人確診後，長期的生活型態控制、服藥順從性都很差，藥愛吃不吃，或只吃藥不回診，根本不知道藥吃了有沒有效，都是讓死亡人數居高不下的原因。

他建議，一般民眾在滿40歲後，應每年檢查一次血壓、血糖和血脂等數值，必須服藥控制者，除了規律用藥、檢查相關數值，更應每3~6個月回診一次，視身體情況調整藥物，才能和疾病長久和平共存。

(中國時報)

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