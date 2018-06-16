豪雨炸南台 農作家園屢屢泡湯！鳳梨農心淌血 佳冬人嘆麻痺了

2018年06月16日 04:10 中國時報 楊漢聲 、 林和生 、 謝佳潾 、 潘建志 ／綜合報導 ／綜合報導

屏東內埔鄉中林村因豪大雨量造成淹水，馬路成了河流，小學生放學牽手過「河」。（林和生翻攝）

才剛發生鳳梨價格崩盤，又遇豪雨成災，台東鳳梨農因請不到工人採收，眼睜睜看著鳳梨泡水，忍不住怨嘆「以後不想再種，要忍痛轉行了」；南台灣強降雨炸在屏東，佳冬鄉積水問題無解，台17線羌園段再度積水高25公分而封路，地勢最低的燄塭村路面慘遭水淹成河，居民叫苦連天。

價崩遇梅雨 10公頃田泡水

台東鹿野農友薛廉峰昨上山巡田，看到10公頃鳳梨田泡在雨水裡，「心簡直在淌血！」他眼眶泛紅說，鳳梨價格崩盤前1天交貨量還有400多箱，崩盤後立刻掉到200箱，賣不出去的鳳梨，除了送給親朋好友，只能忍痛丟棄，這個月已經丟了好幾千公斤鳳梨，不料價崩又遇上梅雨，根本請不到工人搶收，只能眼睜睜讓鳳梨泡水，損失超過500萬元。

薛廉峰哽咽說，從小跟著父親種鳳梨，從父親過世後接手到現在也幾十個年頭，今年還向農會貸款150萬元，沒想到價崩加上梅雨，讓他血本無歸，「未來不想再種鳳梨，只能忍痛轉行了！」

「每年都經歷1次，已經麻痺了！」經一夜豪雨，屏東沿海低窪地區多處淹水，台17線佳冬羌園段昨日上午再度因積水25公分封路，改道繞進魚塭的產業道路也寸步難行，其中燄塭村因地勢最低且靠近出海口，路面慘遭水淹成河，居民哪裡都去不了，只能望天苦嘆。

道路淹成河 治水沒成效

陳姓養殖戶說，豪雨加上海水倒灌，住家聯外3條主要道路都變成小河，連抽水閘門都泡在水中，所以早上特地拍了張「街景照」，替孩子向學校請假，就怕學校不相信孩子出不了門。

李姓居民指出，住燄塭村10多年，年年都遇到淹水，政府的治水政策重點都放在地勢較高處，但產業道路一直沒墊高，根本沒幫助，為了顧魚塭，豪雨來了也不敢跑，就怕雨水造成溢堤，心血將付諸流水，每次損失都是百萬元起跳，「哪次不是自己貸款重新來過？」言語間道盡對長年淹水的無奈。

(中國時報)