學生不願被打擾 會勘延後

國民黨新北市長參選人侯友宜家族所持有的文化大學宿舍爭議延燒，台北市建管處、都發局與消防局15日派員前往會勘；台北市議員陳炳甫（左圖前左）到場聲援學生，希望都發局不要打擾學生，市議員王威中（左圖前中）則強調應用公權力執行（會勘）。不料住宿學生在大群館大門掛上紅布條寫著「期末考周、請還給學生安寧」（右圖）。（郭吉銓攝）

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中國時報
／台北報導

民進黨台北市議員王威中質疑文化大學宿舍大群館違法使用，15日與北市都發局、消防局前往確認使用分區及消防安全，宿舍學生代表以學生準備期末考為由，不希望被打擾，市府尊重學生意見，決定2周後再會勘。業主又昱實業公司律師陳佳瑤強調一切合法；國民黨議員王鴻薇則質疑，選舉腳步逼近，民進黨奧步又來了。

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子將房產出租文化大學當宿舍，王威中質疑大群館宿舍不在文大校園裡，土地使用分區屬特住二，可做為集合住宅，不能當宿舍，但目前是何種用途，須由主管機關認定。

王威中協調教育部高教司共同會勘，但昨日教育部官員臨時缺席，僅北市都發局、建管處和消防局到場，因正值期末考期間，有學生在大群館大門掛上海報，呼籲官員還給學生安寧，不願受影響。

國民黨議員陳炳甫到場聲援學生，盼官員不要打擾學生準備考試，但王威中仍要求行使公權力，雙方一度槓上，最後市府決定2周後期末考結束再前往會勘。

陳佳瑤拿出公文反擊，大群樓1997年申請集合住宅99個門牌，市府發給使用執照屬於多戶住宅，一切合法。他強調，11樓以上大樓才需公安申報，大群館只有5樓不需申報，都發局2013年認為居住學生眾多應提高標準，校方也做公安申報，都合乎規定。

都發局建管科長林玄理表示，將請教育部協助認定是否為宿舍，若認定違規，將依據《都市計畫法》開罰，第1次先罰文大6萬元、第2次針對業主及文大罰10萬元，若仍未改善，將於第3次罰30萬元並斷水斷電。

王鴻薇質疑，大群樓宿舍從扁市府到柯市府都依法守法，「選舉到了，因為侯友宜聲勢領先，竟突然變違法？政府法令解釋可以前後矛盾嗎？」

(中國時報)

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