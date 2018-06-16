高思博出征 大喊廢除暴政

2018年06月16日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

國民黨祕書長曾永權15日南下召開年底選舉督導會報，授旗高思博出征台南市長。高思博接下黨旗揮舞，並提出「廢除賴清德8年暴政、追求市民幸福」2項主軸政策，面對藍營迄未整合，市黨部主委謝龍介強調，一定會整合在野泛藍聯盟，現場黨員也一起高喊「民進黨不倒，台南不會好」口號，誓言翻轉台南。

高思博從國民黨台南市長民調中勝出，曾永權昨將國民黨黨旗交到高思博手中，期許他收復國民黨失去20多年的台南失土。

曾永權表示，民進黨執政後民不聊生，民眾在年底選舉該用選票給蔡英文總統一次期中考教訓，民進黨在台南市執政20多年卻沒有政績，前台南市長賴清德在任時，甚至因登革熱死亡多人，證明民進黨只會宣傳、不會執政，國民黨主席吳敦義已勉勵台南市黨部，年底選舉是國民黨搶回台南執政最好的時機。

高思博則喊出「廢除暴政，追求幸福」2項政策，承諾當選後必定廢除賴清德大漲房屋稅的暴政，並看齊5都，65歲以上民眾免健保優惠，恢復台南競爭力。

包括國民黨提名的台南市里長、議員與近百名國民黨員出席見證授旗儀式，在曾永權帶領下高喊「民進黨不倒，台南不會好！」初選失利的黃秀霜也現身站台，展現團結氣勢。

謝龍介說，台南是藍營艱困選區，現仍面臨泛藍分裂，不會放棄整合在野聯盟，等陳子敬最近一波電視廣告結束後再協商，希望6月底前能有初步整合結果。

陳子敬表示，不排斥談整合，不過討論要有誠意，「誰整合誰，需要見面再說」。

(中國時報)