綠同室操戈 整合尚無曙光

2018年06月16日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市長參選人黃偉哲端午前夕端出第1波教育政策，為特教生發聲，面對年底選戰內憂外患，尤其深綠的前台聯立委許忠信以無黨參選，恐瓜分票源。黃坦言，整合尚未看到曙光，除非「宇宙大爆炸」；他強調，盼能整合但不強求，若無法整合，便「兄弟登山、各自努力」。

台南市長藍綠陣營都上演分裂戲碼，國民黨台南市長參選人高思博面對前台南市警察局長陳子敬爭取泛藍支持，黃偉哲則有許忠信分食中間選民票源，加上黨內初選傷痕也待弭平，藍綠各有整合難題。

黃偉哲15日被問及是否可能請出大老促成與許忠信整合？黃偉哲苦笑說，「我何德何能」？

黃偉哲指出，從過去選戰例子，政黨分裂結果都不太妙，例如趙少康、黃大洲分裂選台北市長，最後陳水扁當選；宋楚瑜、連戰當年選總統對上陳水扁，也是阿扁當選。他表示，當然希望整合，但不會強求，也不接受條件說，只能說不互相攻擊，一切結果交給選民判斷。許忠信則強調，參選是希望故鄉更好，要用財經專業解決台南經濟困境。

黃偉哲昨推出教育三溫暖系列的「第一暖」，未來將提高預算增聘特教專任教師及助理員，保障特教生學習權益。相較過去賴清德競選台南市長喊出「看見台南」抱負，黃偉哲格局似乎顯得小眾？黃陣營發言人郭國文強調，政見訴求未必要大，重點是目標明確、攸關民眾切身需求。

(中國時報)