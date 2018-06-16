綠同室操戈 整合尚無曙光

民進黨台南市長參選人黃偉哲（中）端出第一波教育政策，為特教生發聲。（曹婷婷攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

民進黨台南市長參選人黃偉哲端午前夕端出第1波教育政策，為特教生發聲，面對年底選戰內憂外患，尤其深綠的前台聯立委許忠信以無黨參選，恐瓜分票源。黃坦言，整合尚未看到曙光，除非「宇宙大爆炸」；他強調，盼能整合但不強求，若無法整合，便「兄弟登山、各自努力」。

台南市長藍綠陣營都上演分裂戲碼，國民黨台南市長參選人高思博面對前台南市警察局長陳子敬爭取泛藍支持，黃偉哲則有許忠信分食中間選民票源，加上黨內初選傷痕也待弭平，藍綠各有整合難題。

黃偉哲15日被問及是否可能請出大老促成與許忠信整合？黃偉哲苦笑說，「我何德何能」？

黃偉哲指出，從過去選戰例子，政黨分裂結果都不太妙，例如趙少康、黃大洲分裂選台北市長，最後陳水扁當選；宋楚瑜、連戰當年選總統對上陳水扁，也是阿扁當選。他表示，當然希望整合，但不會強求，也不接受條件說，只能說不互相攻擊，一切結果交給選民判斷。許忠信則強調，參選是希望故鄉更好，要用財經專業解決台南經濟困境。

黃偉哲昨推出教育三溫暖系列的「第一暖」，未來將提高預算增聘特教專任教師及助理員，保障特教生學習權益。相較過去賴清德競選台南市長喊出「看見台南」抱負，黃偉哲格局似乎顯得小眾？黃陣營發言人郭國文強調，政見訴求未必要大，重點是目標明確、攸關民眾切身需求。

(中國時報)

高思博出征 大喊廢除暴政 台北高等行政法院 裁定停止訴訟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。