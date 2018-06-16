南部水庫解渴 灌飽還差很遠

曾文、南化水庫蓄水量目前稍有回升，大台南地區至少可增加11天的用水量，但還不足以解除旱象，圖為曾文水庫集水區。（李其樺攝）

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中國時報
、呂筱蟬、／綜合報導

南部連2天豪雨，也讓乾涸許久的水庫進帳，儘管未如預期灌飽水庫，距紓解旱象仍有距離，但至少暫時解渴；水利署南區水資源局表示，連2日降雨使曾文、南化水庫蓄水量略為回升，估計大台南地區可增加11天用水量，但仍無法解除一階限水燈號。

大台南增11天用水量

台南連日總算盼來久違的甘霖，台南各地從13日至15日上午陸續降下大雨，南區水資源局副局長簡振源指出，13日至15日上午7時止，曾文水庫集水區約降下60毫米雨量，預估增加600萬噸入流量，曾文和烏山頭水庫有效蓄水量從13日2492萬噸增至2859萬噸，蓄水率達5％，對比下雨前嚴峻水情「不無小補」。

南化水庫集水區這2日也有66毫米雨量進帳，可增加450萬噸入流量，加上甲仙攔河堰從高屏山區引水670萬噸挹注，南化水庫有效蓄水量由13日2164萬噸增至2287萬噸，蓄水率達24％。

維持不進入三階限水

「但這波雨水仍是雷聲大雨點小。」簡振源坦言，台南幾座水庫蓄水率均偏低，原預期這波雨水若進帳豐碩，可望紓解幾個月來的低迷水情，可惜與預期有落差，仍不足以解除一階限水燈號，預計這波雨將下到端午節後，「只希望下在對的地方」，當前目標仍是維持6月底前不進入三階限水。

屏東、高雄這2天豪大雨大多下在平地，南區水資源局表示，雖然只為牡丹水庫帶進240萬噸水量，但因下雨前存水量還能供應2個月，水情並未告急，牡丹水庫蓄水仍屬穩定供水狀況。

高屏豪雨多下在平地

桃園石門水庫集水區受到這波梅雨鋒面挹注，14日至15日累積降雨29毫米，約進帳300萬噸，是對一期稻作幫助很大的及時雨；新竹縣15日凌晨0時至下午5時，鳥嘴山觀測站測得累積雨量39毫米，寶山水庫累積蓄水量399萬噸，蓄水率增至74.21％，寶二水庫蓄水量1926萬噸，蓄水率61％，均供水無虞。

(中國時報)

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