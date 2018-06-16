2油輪擱淺 廢油外洩釀汙染

「勝利者19號」擱淺林園中坑門沙灘，目前還不用擔心船體遭撞破損。（曹明正攝）

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中國時報
／高雄報導
巴拿馬籍「新利號」，14日夜間遭強風大雨侵襲導致流錨擱淺，海浪不時拍打船體導致漏油，從鳳鼻頭漁港岸上即可聞到汽油味，周遭海面也有一層油汙。（王錦河攝）

淀泊在高雄鳳鼻頭漁港外錨泊區的斐濟籍「勝利者19號」及巴拿馬籍「新利號」油輪，14日晚間不敵強風發生流錨，分別擱淺在林園中坑門及鳳鼻頭北堤沙灘，經海巡、消防搶救後，15日凌晨4時許，2輪共32人全數獲救。

交通部航港局南部航務中心指出，15日已通知2輪的船務代理及保險公司召開應變會議，要求16日中午12時前船東必須提出抽油計畫與除汙計畫，尤其「新利號」（SHINE LUCK）因有一部分廢油水已流出，須趕快處理。

南航中心表示，新利號船尾的厚甲板現已沒入水中，呈現載浮載沉，船艙也因有部分破損，水進入船艙後，把船艙的廢油水擠到外面來。雖然海面上看得到油汙，不過，船東表示，殘油屬輕柴油，揮發性高，汙染影響相對較小。

此外，新利號脫困時，本來說船上殘油還有約200噸，但下午船東再跟船員確認後，已更正約100噸，現也跟好幾家公司接洽抽油及拖救的事，將要求船東趕緊將已飄散的汙染物用吸油綿吸附，如天候狀況許可，也盡快布攔油索。

「勝利者19號」（19 WINNER）船東是印尼籍，但印尼現在過年，船代還連絡不上船東，但「勝」輪因在沙灘上且沒有漏油，因此不像新利號可能會撞擊消坡塊及礁岩，船體目前安穩，還不用擔心受撞破損。

擱淺的油輪從鳳鼻頭漁港岸上即可聞到汽油味，目視油輪周遭海面也有一層油汙，民眾擔心漏油汙染，高市代理巿長許立明15日視察後表示，初步沒漏油危機，將等海象平穩後盡快將油料抽出，同時備妥攔油索以備緊急處置。

總噸數1597噸的「勝」輪，有14名印度籍船員，14日晚間8時許，海巡、消防人員於船首掛起繩梯，協助涉水上岸。擱淺於鳳鼻頭漁港北堤的「新利號」則是噸重3274噸，船上有大陸、印尼、緬甸船員18人。

擱淺時「新利號」印尼籍水手長跳船泅渡上岸，一度下落不明，後來自行游上鳳鼻頭漁港求救，因當時陣風達12級，救援直升機無法出勤，直到15日凌晨3時許，由吊車以鐵籠吊掛，於4時5分將17名船員全救下船。

(中國時報)

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