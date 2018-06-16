陳吉仲保證收益高 稻農打臉

2018年06月16日 04:10 中國時報 周麗蘭 、 張伊珊 ／雲林、嘉義報導 ／雲林、嘉義報導

憂豪雨毀一期稻收成，稻農搶收釀價跌，農委會副主委陳吉仲15日南下嘉義、雲林，他重申，媒體把農業議題政治化，香蕉、稻米實際上都不是產銷問題，他保證今年稻農總收入比去年高，每公頃至少5000元至1萬元；不過，稻農對這種說法無法苟同，直言今年收益比去年差。

陳吉仲15日南下嘉義、雲林，在嘉義與生產稻米的鄉鎮農會總幹事座談，現場炮聲隆隆；下午轉往雲林，2點到縣府舉行記者會，會後原應立委張麗善要求到西螺農會區域型稻穀乾燥中心視察，他卻在記者會結束後即離開雲林，爽約張麗善，張苦等40分鐘才得知他不來，痛批「落跑副主委」、「稻穀也分顏色」。

陳吉仲表示，因應農民搶割稻，農委會祭出餘糧以每百台斤930元保價收購因應，補貼農會與自營商每百台斤烘乾成本10元、倉儲與運費10元。他說，最近又有人在講稻作繼香蕉後產生產銷問題，他可以保證從屏東、高雄、台南已經完成收割的稻農，收益比去年同期還高，怎麼會說有稻穀產銷問題呢？

他說，今年產量比去年增加15％到20％，去年價格約每百台斤930元到950元，今年是930元到900元，單價微幅下跌，但總收入增加，平均而言，每公頃比去年收入增加5000元到1萬元，若不繳公糧，還有每公頃1萬3500元對地補貼。

不過，陳吉仲的算法被稻農打臉。種稻10年、租地種8公頃稻田的青農林志聰說，今年產量比較多，但價格比去年便宜很多，目前每台斤已低於9元，西螺農會有高一點，去年此時每斤9.5元以上，末期9.8元左右。

林志聰說，不繳公糧有對地補貼，但都被地主領走了，就是因繳公糧的人少了，糧商的米量變大，以致價格被拖下來，「去年與今年相比收益比較差」，而且稻子不知道要運去哪裡，萬一大雨有來的話，品質降低，米糧商不願意買，很麻煩。

西螺農會總幹事廖錦富說，這幾天每日都有1000公噸溼穀進場，瞬間湧入大塞車，到15日為止已收8000噸稻穀，這3天運出去2000多公噸稻穀委託代烘，最遠運到苗栗、大甲。

(中國時報)