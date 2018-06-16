雨勢北移 19縣市強風特報

國道三號長治交流道下方水淹半個輪胎高，陸上行舟畫面讓人看了不禁捏把冷汗。（林和生攝）

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中國時報
╱台北報導

已被日本氣象廳命名為颱風凱米的熱帶性低氣壓漸漸遠離台灣，但受到南海滯留鋒面與西南氣流北上影響，今天下半天起至下周一端午節前，全台都有機會降雨，其中又以南部、東半部最為明顯，預計要到下周二滯留鋒面北移，各地雨勢才會趨緩。

日本氣象廳於15日將位於台灣的熱帶性低氣壓升格為今年第6號颱風凱米，但氣象局觀測該熱帶性低氣壓平均風力僅7級，不到颱風的8級門檻，且結構不斷減弱，因此罕見暫時不跟進命名。

不過，台灣未跟進日本升格颱風並非首例，2004年9月11日，日本氣象廳早上將海馬升格為颱風，當時台灣氣象局也未立即跟進，而是當天晚上才升格。氣象局預報員劉沛滕指出，該熱帶性低氣壓預估今日會移動至琉球群島海面，有機會在海面上重新發展，倘若結構增強，氣象局有機會再將其升格成颱風。

劉沛滕指出，受到滯留鋒面及西南氣流影響，接下來持續至端午節，各地天氣都不穩定，今日下半天起南部雨勢將明顯增強，降雨狀況由南往北漸漸擴及，中部以北要到17日甚至下周一雨勢才會比較明顯，但全台都有局部大雨發生的機率。

氣象局特別提醒要留意鋒面上強對流的發展，當強對流影響時，常伴隨著瞬間大雨、強陣風及雷擊等現象；氣象局已針對北北基、宜蘭、花蓮、台東、屏東7縣市發布大雨特報；除南投、嘉義、台北外，19縣市發布路上強風特報，提醒民眾注意。

氣象達人彭啟明於個人臉書上指出，端午期間南部還是比較容易有雨，但不會像這兩天那麼明顯，山區容易有雨勢，其他各地都是多雲偶陣雨的類型，午後陣雨的機會也增加，大致仍穩定，唯獨要留意南海上的中小尺度對流系統發展或低壓的生成。

(中國時報)

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