輕忽中颱最要命 10年732死

受熱帶性低氣壓外圍環流影響，全台多個縣市發布豪雨大雨特報。（圖擷取自氣象局網頁）

友善列印
中國時報
／台北報導

汛期及颱風季節來臨，消防署統計，2008年至2017年共有51個颱風襲台，造成771人死亡，其中，中度颱風莫拉克就造成643人死亡，占總死亡人數比例約83.4％，顯見中颱致命率高於強颱。消防署表示，颱風期間致死率近5成的首因是「外出」，中颱因介於輕颱及強颱間，民眾容易降低警覺，因此致死率最高。

消防署副署長江濟人表示，近10年侵襲台灣的颱風中，輕度颱風18個，造成8人死亡；中度颱風21個，造成732人死亡；強烈颱風12個，造成31人死亡。

現已進入防汛期，遭受颱風、水災與土石流侵襲的機率提高，民眾務必隨時掌握氣象動態，一旦知道颱風可能來襲，可利用電視、廣播、網路或「166」、「167」氣象錄音電話掌握最新氣象動向，並可到中央災害應變中心「災害情報站」查詢最新災情資訊，並注意雨量及附近河川水位，家中準備食物、水、手電筒等防災用品等，以確保安全。

依照消防署統計，中颱致命率偏高，即使扣掉莫拉克颱造成643人死亡的單一因素，10年間中颱致命仍有88人，高於強颱的31人及輕颱的8人；消防署分析，中颱因規模介於輕颱及強颱間，民眾可能抱著僥倖的心理冒險外出，反而容易發生意外。消防署也提醒民眾，颱風致命首因就是外出，高達4成9到5成的死亡都是因為外出。

內政部也提醒，民眾應做好防颱準備，如居住在土石流、易淹水等地方的居民，應配合政府預防性撤離。若有登山或露營計畫務必取消，如果冒險入山，不但危險，也可能因違反警戒區管制而受罰，若不幸受困求救，恐將支付高額搜救費用。

(中國時報)

雨勢北移 19縣市強風特報 復健痛到咬斷齒 他浴火重生

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。