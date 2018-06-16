輕忽中颱最要命 10年732死

2018年06月16日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

汛期及颱風季節來臨，消防署統計，2008年至2017年共有51個颱風襲台，造成771人死亡，其中，中度颱風莫拉克就造成643人死亡，占總死亡人數比例約83.4％，顯見中颱致命率高於強颱。消防署表示，颱風期間致死率近5成的首因是「外出」，中颱因介於輕颱及強颱間，民眾容易降低警覺，因此致死率最高。

消防署副署長江濟人表示，近10年侵襲台灣的颱風中，輕度颱風18個，造成8人死亡；中度颱風21個，造成732人死亡；強烈颱風12個，造成31人死亡。

現已進入防汛期，遭受颱風、水災與土石流侵襲的機率提高，民眾務必隨時掌握氣象動態，一旦知道颱風可能來襲，可利用電視、廣播、網路或「166」、「167」氣象錄音電話掌握最新氣象動向，並可到中央災害應變中心「災害情報站」查詢最新災情資訊，並注意雨量及附近河川水位，家中準備食物、水、手電筒等防災用品等，以確保安全。

依照消防署統計，中颱致命率偏高，即使扣掉莫拉克颱造成643人死亡的單一因素，10年間中颱致命仍有88人，高於強颱的31人及輕颱的8人；消防署分析，中颱因規模介於輕颱及強颱間，民眾可能抱著僥倖的心理冒險外出，反而容易發生意外。消防署也提醒民眾，颱風致命首因就是外出，高達4成9到5成的死亡都是因為外出。

內政部也提醒，民眾應做好防颱準備，如居住在土石流、易淹水等地方的居民，應配合政府預防性撤離。若有登山或露營計畫務必取消，如果冒險入山，不但危險，也可能因違反警戒區管制而受罰，若不幸受困求救，恐將支付高額搜救費用。

(中國時報)