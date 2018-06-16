台北高等行政法院 裁定停止訴訟程序！黨產條例恐違憲 法官提釋憲

台北高等行政法院認為《不當黨產條例》有違憲之虞，裁定在釋憲案作成解釋公布前，停止訴訟程序，並聲請大法官會議解釋。圖為國民黨黨工過去到黨產會門口抗議畫面。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

前年黨產會將中央投資公司、欣裕台公司認定為國民黨產及其附屬組織，中投和欣裕台公司及國民黨不服，打行政官司救濟，台北高等行政法院審理認為《不當黨產條例》對於黨產會調查權、對政黨及附隨組織的認定方式及聽證程序，有違憲之虞，裁定在釋憲案作成解釋公布前，停止訴訟程序，並聲請大法官會議解釋。

新聞透視－暫停黨產處分 靜待釋憲才是正途

這是法官首次針對《不當黨產條例》聲請大法官會議解釋，依法雖然只能拘束審理中的個案，但法界引用當年法官對於同婚釋憲的案例，呼籲黨產會在釋憲結果出爐前，切勿再作成有違憲疑慮的處分，否則只是增加行政訴訟，浪費國家資源。

黨產會強硬 持續處分黨產

對於台北高等行政法院的裁定，黨產會強硬表示，這只是法官的見解，黨產條例是否違憲要看最後司法院大法官審查的結果，目前黨產會的認定效力不受北高行裁定影響，故仍會持續調查、處分黨產。

不過，司法院大法官書記處處長王碧芳昨日表示，已收到本案的釋憲聲請書，下周三將進行分案，由大法官會議審理。

國民黨痛批 違法清算鬥爭

國民黨行管會主委邱大展也回應，「德不孤、必有鄰」、「連承審法官都看不下去了」。文傳會主委李明賢則痛批黨產會連法院的意見都不管，無視法律，根本是民進黨的附隨組織，只是清算鬥爭在野黨的政治工具。

本案導因2016年11月2日黨產會作成處分，認定國民黨持有資產合計約156億元的中投、欣裕台股權，是國民黨及其附隨組織不當取得的財產；同年11月29日更進一步處分，命國民黨須在30日內，將兩公司股權移轉為國有。

國民黨、中投及欣裕台分別提起多件訴訟，其中關於中投及欣裕台被「認定」為黨產部分，由審判長、前大法官書記處處長李玉卿及法官鐘啟煒、李君豪合議審理，合議庭認為黨產會的處分牽涉到「不當黨產條例」牴觸憲法的問題。

合議庭質疑 違反平等原則

合議庭指出「不當黨產條例」幾項違憲爭議，包括黨產會是否擁有調查權及追繳等權力，什麼是政黨，以及其附隨組織該如何認定？黨產會可以主動調查政黨嗎？可以經由聽證程序後就作成行政處分，要求沒入所謂的「不當黨產」？政黨組織屬憲法保護高度，黨產會的處分有違反平等原則；涉及人民財產變動也應由司法機關、不是行政機關自行認定，不啻違反權力分立原則。

(中國時報)

新聞透視－暫停黨產處分 靜待釋憲才是正途
綠同室操戈 整合尚無曙光 台商新天地 黃志芳看好印度

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。