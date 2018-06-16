台北高等行政法院 裁定停止訴訟程序！黨產條例恐違憲 法官提釋憲

2018年06月16日 04:10 中國時報 林偉信 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

前年黨產會將中央投資公司、欣裕台公司認定為國民黨產及其附屬組織，中投和欣裕台公司及國民黨不服，打行政官司救濟，台北高等行政法院審理認為《不當黨產條例》對於黨產會調查權、對政黨及附隨組織的認定方式及聽證程序，有違憲之虞，裁定在釋憲案作成解釋公布前，停止訴訟程序，並聲請大法官會議解釋。

這是法官首次針對《不當黨產條例》聲請大法官會議解釋，依法雖然只能拘束審理中的個案，但法界引用當年法官對於同婚釋憲的案例，呼籲黨產會在釋憲結果出爐前，切勿再作成有違憲疑慮的處分，否則只是增加行政訴訟，浪費國家資源。

黨產會強硬 持續處分黨產

對於台北高等行政法院的裁定，黨產會強硬表示，這只是法官的見解，黨產條例是否違憲要看最後司法院大法官審查的結果，目前黨產會的認定效力不受北高行裁定影響，故仍會持續調查、處分黨產。

不過，司法院大法官書記處處長王碧芳昨日表示，已收到本案的釋憲聲請書，下周三將進行分案，由大法官會議審理。

國民黨痛批 違法清算鬥爭

國民黨行管會主委邱大展也回應，「德不孤、必有鄰」、「連承審法官都看不下去了」。文傳會主委李明賢則痛批黨產會連法院的意見都不管，無視法律，根本是民進黨的附隨組織，只是清算鬥爭在野黨的政治工具。

本案導因2016年11月2日黨產會作成處分，認定國民黨持有資產合計約156億元的中投、欣裕台股權，是國民黨及其附隨組織不當取得的財產；同年11月29日更進一步處分，命國民黨須在30日內，將兩公司股權移轉為國有。

國民黨、中投及欣裕台分別提起多件訴訟，其中關於中投及欣裕台被「認定」為黨產部分，由審判長、前大法官書記處處長李玉卿及法官鐘啟煒、李君豪合議審理，合議庭認為黨產會的處分牽涉到「不當黨產條例」牴觸憲法的問題。

合議庭質疑 違反平等原則

合議庭指出「不當黨產條例」幾項違憲爭議，包括黨產會是否擁有調查權及追繳等權力，什麼是政黨，以及其附隨組織該如何認定？黨產會可以主動調查政黨嗎？可以經由聽證程序後就作成行政處分，要求沒入所謂的「不當黨產」？政黨組織屬憲法保護高度，黨產會的處分有違反平等原則；涉及人民財產變動也應由司法機關、不是行政機關自行認定，不啻違反權力分立原則。

(中國時報)