台商新天地 黃志芳看好印度

2018年06月16日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

外貿協會董事長黃志芳十分看好印度市場，15日應台灣上市櫃公司協會之邀發表專題演講。黃志芳開宗明義點出，西進面臨困境、東南亞已經飽和，但印度經濟成長率卻以7.8％的速度快速增長，「印度盛宴已經開始，產業界要抓住機會、不要錯過」，他並認為「印度，將是台灣產業未來20年的新天地」。

黃志芳昨天是以「新南向二部曲-前進南亞」為題做專題演講。黃志芳並以「虱目魚」形容印度市場，口味鮮美、但魚刺很多，一不小心可能刺到喉嚨，但卻沒有致命傷害，至於大陸市場，就像「河豚」，雖然美味，但不慎可能致命。

也因此，黃志芳表示，台商不該因為刻板印象，而放棄印度廣大商機，只要肯花時間深耕，幾年後營業高速成長並非難事，而且市場大到深不見底。

黃志芳並以日本鈴木汽車（Suzuki）在印度市占率高為例指出，當初鈴木汽車有先見之明，不畏困難扎根印度市場，如今不僅在印度市占已達43％，鈴木汽車一半營業額更來自印度，等到本田汽車（Honda）等其他日本廠牌，也想踏進印度，但已顯困難；黃志芳表示，產業只要站穩印度市場，原本踏入印度市場的高門檻，反而成了保護傘，將競爭對手阻擋在外。

黃志芳坦言，印度國土廣大，語言、宗教複雜，地下經濟盛行、印度商難纏以及女性不平權等，都給世人不好的印象；不過，自從印度總理莫迪（Narendra Modi）上任後，大力推動「有感」改革，他強調Make In India，也同時推動數位印度、智慧城市、綠色印度等，黃志芳表示，每個關鍵字背後都是龐大商機，意味台灣產業開拓印度市場的機會，過去政府南向未包括印度，這次新南向，新增印度，台商不該再忽略人類經濟戰場的處女地「印度」。

(中國時報)