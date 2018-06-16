新聞透視－暫停黨產處分 靜待釋憲才是正途

2018年06月16日 04:10 中國時報 季節

黨產會不理會高等行政法院裁定，將持續處分國民黨黨產。然而如果最後大法官真認定《黨產條例》違憲，其對國民黨及其在職與退休黨工造成的諸多權益損失、乃至戕害民主體制，也很難彌補了，因為「就像生米煮成熟飯」，「回不去了」，這些都不是事後靠國家賠償就能善了的。

自從黨產會成立，揮動《黨產條例》這把「尚方寶劍」後，國民黨從此陷入財政困難。儘管黨產會聲稱針對國民黨要發黨工薪水的開銷，會予以解凍帳戶，但這樣的解凍不是常態性或自動的，而是逐次的，也讓國民黨每逢發薪之際，黨主席和行管會主委就傷透腦筋。

除了黨工的薪水之外，政黨日常還有各種少不了的開銷，今年碰上選舉，花費尤其巨大。但因為資金上的各種不確定性，難以自由運用，導致國民黨必須不斷裁員併減薪、裁撤各地方黨部，而在選舉上的花費也大幅縮水。

就黨工個人層面而言，如果因為被裁員或減薪，導致短期內三餐都成問題了，難道可以先絕食一年不吃飯日後再補吃回來？他們窮到付不起子女學費，子女被迫休學，這樣的損失，又豈是事後的國家賠償，能夠彌補的？

況且在民主國家，在野黨本來負有監督執政黨的職責，結果做為最大在野黨的國民黨，卻受限有違憲之虞的《黨產條例》，完全得看執政黨的臉色，這樣還能夠好好監督執政黨嗎？部分民眾批評國民黨在野沒有作為，恐怕關鍵原因根本在於此。

當國民黨無法強力監督執政黨，導致執政黨推出許多不利民眾的政策，人民遭逢損失，又豈是事後的國家賠償可以解決的？況且國家賠償，花的不正是納稅人的錢嗎？憑甚麼執政黨的違憲行為，要用全民的血汗錢買單賠償呢？

與其留下一堆難以善後的爛攤子，不如暫停黨產處分，靜候大法官決議，方為正途。

(中國時報)