朝野共識 少將服役年限最多10年

國民黨立委15日舉行記者會，痛批民進黨強行通過軍改案，將造成社會動盪。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

攸關軍人年改的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案昨天完成第二輪協商，朝野政黨仍有歧異，尚有16條條文保留，包含起支俸率計算標準、優惠存款、離婚配偶請求權、實施日等關鍵條文。立法院長蘇嘉全宣布19日院會處理軍改案，希望能在下周通過。

18％優惠存款條文雖然有歧見待表決，不過針對400多名因公傷殘者，以及14位超過85歲以上的老兵，朝野有共識予以保留。其他像是退役軍人於私校任職停俸條件，以及遺囑年金請領權利，朝野則未達成共識。

另外，現行條例規定，若將官任滿8年而未升任更上一級的軍階，應予退伍，政院版草案刪除相關規定。但藍委馬文君認為，如果少將取消服役年限，恐造成底下升遷困難。且年改目的是為了減緩破產速度，若拿掉8年限制，多做1年就可以多領2％，多做6年就多12％，跟改革理念相違背。

最後朝野達成共識，考量人才留用問題，少將的最大服役年限增加為10年，或者做到57歲。

至於關鍵的起支俸率相關條文，政院版是服役滿20年就有55％的俸率，每多1年再增加2％，但國民黨立委呂玉玲認為應將現役與退役脫鉤處理，且要調高退役人員的起支俸率。由於朝野黨團沒交集，蘇嘉全裁示予以保留。

在院外抗議的八百壯士發表聲明，痛批修法內容，並宣布將轉型為「中華民國八百壯士捍衛中華協會」，30日召開會員大會。

(中國時報)

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