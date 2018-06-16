復健痛到咬斷齒 他浴火重生

2018年06月16日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

現年25歲的廖千輔，3年前在八仙塵爆事件中全身5成遭受2～3度灼傷，卻因在意外現場忍著傷痛，數度禮讓救護車而躍上媒體版面，出院後母親送給他一疊病危通知單，讓他意識到自己的生命得來不易，儘管水療清創的痛讓他曾咬斷臼齒，依舊靠著堅強的意志，一步步支撐下去。

體無完膚 仍禮讓救護車

3年前正值畢業季，廖千輔在同學的邀約下首次參與粉塵派對活動，未料就遭遇意外，他描述當時深陷橘黃的火場內，伸手不見五指，他閉著氣不顧一切往外跑，衝出場外時才發現自己被燒得體無完膚，但他看到身邊有人傷勢更加嚴重，因此數度禮讓救護車，最後是爸媽到場協助廖千輔送醫。

「寶特瓶打不開，手上一圈的皮卻先掉了」，住院2個多月後，廖千輔開始漫長的復健，每天睜開眼就是到陽光基金會報到，持續1年不間斷，廖千輔形容那是一段「怎麼努力都是零」的緩慢進步過程，「一整個早上復健到能蹲下，睡個午覺起來又蹲不下了」，持續消磨著他的信心。

復健不易 靠信仰回正軌

廖千輔靠著信仰支撐下去，在復健1年後，他穿著壓力衣回到職場，把平日的生活當成復健，積極投入熱愛的彩妝事業，而今他生活一切回到軌道，四肢活動狀況幾乎與常人無異，他也勇於面對遍布身上的疤痕，分享自己的經驗，希望能鼓舞他人。

勇敢向前 拿偶像當榜樣

同樣在3年前遭遇八仙火吻的彥汝，當時全身面積56％有2到3度灼傷，在加護病房經歷插管、使用葉克膜等治療，一度全身無法動彈，但她想起自己的偶像Selina歷經燒傷復健之路，又重回舞台的勵志故事，讓她也勇敢面對自己的傷口，心緒穩定進行復健。如今她不但秀出傷疤去游泳，甚至開始學習拳擊，「如果我連這個都能做的話，還有什麼不能做的」。

彥汝原本的工作是作業員，需要拿細小螺絲進行組裝，傷後她行動受限，公司在與彥汝父母溝通後，將她改調倉管部門，進行搬運、備料、作帳等工作；相對其他傷友，彥汝認為自己相對幸運，因為公司替她保留的職缺，讓她不用面對求職的困難。

「既然我們幸運活著，就不要在乎其他人的眼光」，彥汝說有時會笑稱自己是明星，因為走在路上「大家都在看妳」，雖然心裡的復健比身體更長，但命撿回來了就努力復健，勇敢走下去。

(中國時報)