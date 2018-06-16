傷友拍紀錄片 盼意外別重演

《夢迴樂園》主角之一子羨，全身76％　面積燒傷，每天積極復。（陽光基金會提供）

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中國時報
╱台北報導

2015年6月27日晚間，新北市八仙樂園的火災事故造成15死，484傷的重大慘劇，3年後雖有231人重返職場或校園，但心裡的復健之路比生理更加漫長。導演吳星螢將傷友的故事拍成紀錄片《夢迴樂園》，並於昨（15）日舉行媒體試映會，盼警醒世人，別讓意外再重演。

影片主角之一子羨常說「男兒有淚不輕彈」，受傷後從未有人見他掉淚，全身76％面積燒傷的他，為了一圓爬嘉明湖的夢想，他不只積極復健，更每天仰臥起坐500個、伏地挺身200個，儘管過程痛苦，但他說，「痛苦時就想著有家人朋友的期待，不能讓他們失望」，終於在傷後一年，穿著壓力衣登上嘉明湖。

子羨的好友韓寧在歷經八仙火吻後，即便全身滿布燒傷疤痕，卻仍勇敢產下新生命；而全身燒傷面積超過80％的思佳，在挑戰台北101大樓登高賽時，儘管因燒傷皮膚無法散熱，體溫一度飆升超過40度，仍堅持完賽，動人的故事鼓舞所有人。

「這部紀錄片最核心的主旨就是，希望不要有這部紀錄片」，吳星螢導演在紀錄片一開始就點出核心意涵，並以詩意的鏡頭及黑色幽默語法鬆動沉重的議題；她坦言，曾想出100個理由推掉這個工作，開拍後也有無數次想放棄，但直到某天發現自己為了傷友可以握起湯匙吃飯而感動不已，發現是傷友的陪伴，給了她堅持下去的動力。

《夢迴樂園》在永真教育基金會、三商美邦人壽及瑞銀集團贊助，將於台北、桃園、台中、雲林及台南辦理特映活動。陽光執行長舒靜嫻表示，八仙塵爆震撼全台，記錄善後過程希望給未來有警惕作用，讓意外不要重演，也期盼透過這部紀錄片，讓大眾見證傷友展現的生命韌性。

依據陽光基金會統計，八仙塵爆後約莫有400多位輕重程度不同的傷者進入陽光基金會復健，其中已有132人重返職場，99人回到校園，但仍有29人持續接受密集復健服務。

(中國時報)

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